निकोला जोकिक का कहना है कि उन्हें पता है कि 3 योद्धा लड़खड़ाते हुए अंदर जा रहे हैं

सैन फ्रांसिस्को – गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के खिलाफ चौथे क्वार्टर में 3.6 सेकंड शेष रहते हुए डेनवर नगेट्स के फॉरवर्ड एरोन गॉर्डन ने निकोला जोकिक के पास गेंद को पास किया।

जोकिक ने कोर्ट के दाहिनी ओर से तीन ट्रिपल लिए और फिर वॉरियर्स सेंटर केवोन लूनी के सिर के ऊपर से 39 फुट का 3-पॉइंटर लॉन्च किया।

नगेट्स बेंच के परिप्रेक्ष्य से, यह मृत लग रहा था।

नगेट्स के कोच माइकल मेलोन ने कहा, “जब यह उनके हाथ से छूट गया, तो उनके पीछे के सभी कोचों ने कहा, 'यह लाइन पर है। यह अंदर जा रहा है।”

“मुझे नहीं पता कि यह मेरी सहज प्रवृत्ति थी या क्या, लेकिन मुझे पता था कि हम ओटी में नहीं जाने वाले थे। मुझे पता था कि जोकर वह शॉट मारने वाला था,” फॉरवर्ड पीटन वॉटसन ने कहा।

उसने किया। जोकिक का शॉट कांच से उछलकर अंदर चला गया, जिससे नगेट्स को वॉरियर्स पर 130-127 से जीत मिल गई। यहां तक ​​कि जोगी को भी पता था कि यह अंदर जा रहा है।

जोक ने कहा, “वह उस नाटक का आखिरी विकल्प था।” “मैंने एक शॉट लिया। मुझे लगता है कि वे शॉट लेने में आसान शॉट हैं। आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसलिए वास्तव में, जब मुझे यह महसूस हुआ, तो मैंने सोचा, 'ओह, मैं इसे बैंक करने जा रहा हूं।' मुझे पता है मैं जा रहा हूँ।”

यह खेल के अंतिम 6:45 में 25-4 नगेट्स रन पर सीलिंग शॉट था, जिसमें 13-0 रन भी शामिल था।

गॉर्डन ने कहा, “निकोला के साथ मुझे यह पसंद है कि वह अपनी जगह पर पहुंच जाता है, वह सेट हो जाता है और अपना शॉट मारता है।” “वह रक्षा में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होने देते। जब वह अपना शॉट मारते हैं, तो उनके पास हमेशा ऐसा करने का मौका होता है।”

जोकिक 13-15 शूटिंग, 10 सहायता और नौ रिबाउंड पर 34 अंकों के साथ समाप्त हुआ। गॉर्डन ने 11 में से 17 शूटिंग पर 30 अंक जोड़े, और गार्ड जमाल मरे ने 8 में से 16 शूटिंग पर 25 अंक जोड़े।

लेकिन चौथे में जाने पर, डेनवर 18 से पीछे हो गया और वॉरियर्स ने तीसरे क्वार्टर में नगेट्स को 44-24 से हरा दिया।

गोल्डन स्टेट को उम्मीद है कि वह उन पर अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट लगाएगा, खासकर पहले हाफ में 70 अंक हासिल करने के बाद, जिनमें से 42 पेंट में आए – सबसे अधिक वॉरियर्स ने इस सीजन के पहले हाफ में अनुमति दी है।

वॉरियर्स का तीसरा क्वार्टर सीज़न के सर्वश्रेष्ठ क्वार्टरों में से एक था। मैदान से उनकी 75% शूटिंग अब तक किसी भी तिमाही में उनका सर्वश्रेष्ठ अंक था, और उनका +20 अंक का अंतर किसी भी तिमाही में उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ था (24 अक्टूबर को फीनिक्स सन्स के खिलाफ तीसरे में +21)।

गॉर्डन ने कहा कि नगेट्स ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने प्रत्येक अवधि में वन-स्टॉप, वन-स्कोर, वन-स्टॉप, वन-स्कोर मानसिकता को आगे बढ़ाया और पिच के बराबर होने तक सकारात्मक बने रहे।

मेलोन ने कहा कि उन्हें उस मानसिकता और गोल्डन स्टेट के दबाव को झेलने की अपनी टीम की क्षमता पर सबसे अधिक गर्व है।

मेलोन ने कहा, “तीसरे क्वार्टर में वे बहुत आक्रामक हो गए और हम उनकी बराबरी नहीं कर पाए। उन्होंने हमें रोके रखा।” “ठीक है, बहुत हो गया। हमारी पीठ गेंद के सामने है। हमें अब जाना होगा। हम आक्रामक हैं। टीम को रोक मिल रही है, धक्का लग रहा है, आक्रमण हो रहा है, शारीरिक व्यवहार हो रहा है।

“सबसे आक्रामक टीम जीतने वाली है। … खेल में आकर, मुझे लगा जैसे हम सबसे आक्रामक टीम थे।”

इस सीज़न में यह सातवीं बार था जब वॉरियर्स ने 10 या अधिक अंकों की बढ़त बनाई। यह कम से कम 18 अंक की बढ़त के साथ चौथी बार था।

जोकिक ने कहा, “चौथे में रक्षा शानदार थी।” “हम हार नहीं मानना ​​चाहते थे। हम उस गेम को हारने के लिए आसानी से बहाना बना सकते थे। … लेकिन लोगों ने अपना सिर नहीं झुकाया। हम बहुत आक्रामक थे। उन्होंने केवल चार अंक बनाए। यह वास्तव में अच्छा बचाव था . , विशेषकर उस टीम के विरुद्ध।”

यकीनन, रात का सबसे महत्वपूर्ण रक्षात्मक खेल जोकिक के गेम-विजेता शॉट से कुछ सेकंड पहले आया था।

6.2 सेकंड बचे होने पर, मरे ने वॉरियर्स गार्ड स्टीफन करी के एक क्रॉस-कोर्ट पास को रोक लिया।

जोकिक ने कहा, “जमाल ने स्थिति को वास्तव में अच्छी तरह से समझा।”

मेलोन ने तुरंत टाइमआउट बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब तक मरे ने ट्रिपल नहीं ले लिया, तब तक उसे अनुमति नहीं दी गई। इसलिए नगेट्स को गेंद को कोर्ट के तीन चौथाई हिस्से से नीचे फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मेलोन के मन में तीन नाटक थे। मरे पहली बार में मजबूत स्थिति में होंगे। दूसरे केंटावियस कैल्डवेल-पोप ने जोकिक से हाफकोर्ट में उड़ान भरी। तीसरे ने गॉर्डन जोकिक को मारा, और दो बार के एमवीपी और मौजूदा फाइनल एमवीपी को उम्मीद थी कि कुछ हो सकता है।

आखिरी वाला हुआ. लेकिन कोई घबराहट नहीं थी, विशेषकर जोकिक की ओर से, क्योंकि उसने चार सेकंड से भी कम समय बचे हुए अपने शॉट का शिकार कर लिया।

“मेँ आपको बताना चाहता हूँ [that’s how I drew it up]. लेकिन वह एक महान खिलाड़ी है, शानदार खेल रहा है,” मेलोन ने कहा। “निकोला उन क्षणों के लिए जीता है। और उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए वहां जाना और उनके द्वारा किए जा रहे नाटकों को देखना बहुत अच्छा और संतुष्टिदायक है।”