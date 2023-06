एसएंडपी 500 के 2023 के उच्च स्तर पर पहुंचने से एशियाई बाजारों में तेजी, चीन का उत्पादक मूल्य सूचकांक गिर गया

एक घंटे पहले

कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सिल्वर नोट के अनुसार, 2023 में प्रति व्यक्ति मंदी में प्रवेश करने वाली अर्थव्यवस्था की 50% संभावना की भविष्यवाणी करते हुए, ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास के पूर्वानुमान को कम कर दिया है।

इसने अपनी चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 0.9% से 0.7% तक संशोधित किया, इसके प्रारंभिक पूर्वानुमान के बाद कहा कि ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने पहले ही 3.85% की अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को हिट कर दिया था।

इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय बैंक ने अपनी बेंचमार्क दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.1% कर दिया, जो अप्रैल 2012 के बाद सबसे अधिक है।

सीबीए के गैरेथ एयरड ने लिखा, “हमने 2023 में मंदी के आसार को 50% पर रखा है क्योंकि आरबीए की दर में वृद्धि के पिछड़े प्रभाव ने नकदी प्रवाह के कर्ज से भरे घरों को खत्म करना जारी रखा है।”

“राष्ट्रीय लेखा के समय ऑस्ट्रेलिया का ‘व्यक्तिगत मंदी’ में होना लगभग तय है [for the second quarter] सितंबर की शुरुआत में रिलीज़ होगी,” एर्ट ने लिखा।

– जिहये ली