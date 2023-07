मार्केटा वोंद्रोसोवा एलिना स्वितोलिना पर सीधे सेटों में जीत के साथ विंबलडन फाइनल में पहुंच गईं।

सीएनएन

मार्केटा वोंद्रोसोवा सबसे पहले उसके पास पहुँची विम्बलडन यूक्रेनी टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद फाइनल ऐलेना स्वितोलिनाएक घंटे 14 मिनट में 6-3 6-3 से जीत हासिल की.

24 वर्षीय चेक स्टार ओपन युग में विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाली पहली गैरवरीयता प्राप्त महिला थीं, और उनका बेहद विविध खेल स्वितोलिना के लिए बहुत मुश्किल था।

वोंद्रोसोवा का सामना दुनिया की नंबर 1 से होगा। ट्यूनीशियाई के 6 औंस जबीर फाइनल में शीर्ष पर रहने के बाद। दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्यना सबालेंका 6-7(5) 6-4 6-3

यह वोंद्रोसोवा का प्रेरित प्रदर्शन था, जो सेंटर कोर्ट पर मौके पर पहुंची और गति, स्पिन और शक्ति के शक्तिशाली संयोजन के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी पर हावी होकर अपने करियर के दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची।

SW19 में स्वितोलिना की स्वप्न दौड़ में कोई परी कथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया भर के अपने हमवतन लोगों को प्रेरित करने के बाद यूक्रेनी निस्संदेह अपना सिर ऊंचा रखेगी।

वोंद्रोसोवा ने अपने ऑन-कोर्ट साक्षात्कार में कहा, “मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती, मैं ऐलेना के खिलाफ फाइनल में खेलकर बहुत खुश हूं, वह एक लड़ाकू और एक महान व्यक्ति है, यह एक कठिन मैच है।” “मैं बहुत खुश हूं।

“मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं पूरे मैच में घबराया हुआ था। मैं 4-0 से आगे चल रहा था। [in the second set] वह वापस आई और मुझे दो बार तोड़ा इसलिए मुझे ध्यान केंद्रित करना पड़ा और हर खेल में लड़ने की कोशिश करनी पड़ी, मैं आपको और आपके अद्भुत समर्थन को धन्यवाद देता हूं।

“मैं पिछले साल छह महीने तक नहीं खेला। आप कभी नहीं जानते कि आप दोबारा उस स्तर पर पहुंच पाएंगे या नहीं, इसलिए मैं यहां स्वस्थ रहने के लिए आभारी हूं। मैं पिछले साल कलाकारों के साथ क्वालिस देख रहा था, इसलिए यह एक बदलाव है लेकिन मैं बहुत आभारी हूं।

एड्रियन डेनिस/एएफपी/गेटी इमेजेज एलिना स्वितोलिना ने अपनी बेटी के जन्म के छह महीने बाद विंबलडन में खेलने का सपना देखा था।

20 वर्षीय के रूप में 2019 में फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने के बाद, वोंद्रोसोवा महिलाओं के खेल में शीर्ष पर एक ताकत बनने के लिए तैयार थी। हालाँकि, चोटों ने उनकी प्रगति रोक दी और 2022 में सर्जरी के कारण उन्हें साल के चार ग्रैंड स्लैम में से तीन से चूकना पड़ा क्योंकि उनकी रैंकिंग दुनिया के शीर्ष 120 से बाहर हो गई।

वोंद्रोसोवा के कई टैटू में से एक – उसने चेक मीडिया को बताया कि वह गिनती भूल गई है कि उसके पास कितने टैटू हैं – कहता है “कोई बारिश नहीं, कोई फूल नहीं,” और दुनिया नहीं। 42 ने अंधेरे आसमान का उचित हिस्सा सहन किया है।

विशेष रूप से, वोंद्रोसोवा के पास कोई आधिकारिक वस्त्र प्रायोजक भी नहीं है – यह सप्ताह के अंत तक बदलने की संभावना है।

दूसरे सेट में 4-0 से पिछड़ने के बाद, स्वितोलिना ने SW19 में अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन के दौरान दिखाया गया सारा लचीलापन और धैर्य दिखाया।

स्वितोलिना, जिन्होंने पहले दौर में वीनस विलियम्स पर सीधे सेटों की जीत के साथ अपने पखवाड़े की शुरुआत की, अक्टूबर में अपनी बेटी स्का मोनफिल्स को जन्म देने के बाद तीन महीने पहले दौरे पर लौटीं।

वर्तमान में विश्व में 76वें स्थान पर हैं, उन्हें इस वर्ष विंबलडन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। और उनके प्रभावशाली प्रदर्शन में चार ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स, सोफिया केनिन, विक्टोरिया अजारेंका और इका स्वितेक पर जीत शामिल है।

एडम डेवी/प्रेस एसोसिएशन/एपी सेंटर कोर्ट पर मार्केटा वोंद्रोसोवा इस मौके पर पहुंचीं।

ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में स्वितोलिना की दौड़, साथ ही 2019 में विंबलडन और यूएस ओपन में उनके सेमीफाइनल प्रदर्शन ने ग्रैंड स्लैम में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की, लेकिन वह एक भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकीं और वोंद्रुसोवा के रूप में अपने पहले बड़े फाइनल में पहुंच गईं। मिली। अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक बार फिर काबू पाएं और फिर मैच के लिए सर्विस करें।