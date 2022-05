जैलन ब्राउन ने दूसरे हाफ में सेल्टिक्स का नेतृत्व किया क्योंकि बोस्टन ने मियामी हीट को हराकर एनबीए फाइनल में प्रवेश किया

मियामी – बुधवार रात को ईस्टर्न कांफ्रेंस फाइनल के 5वें गेम के आधे रास्ते में, बोस्टन सेल्टिक्स ने खुद को मियामी हीट से पांच अंकों से पीछे पाया।

फिर भी, सेल्टिक्स ने बेहतर महसूस किया। वे पहले हाफ में बहुत खराब नहीं खेल सकते थे, 10 टर्नओवर बनाकर और मियामी को नौ आक्रमणकारी रिबाउंड दिए – हीट को 14 अतिरिक्त शॉट लेने की अनुमति दी।

सेल्टिक्स के कोच इमे यूटोका ने कहा, “कई मायनों में हमने उससे बेहतर नहीं खेला।” “कभी-कभी, यह एक आदमी के लिए अपने औसत खेल में वापस आने के लिए पर्याप्त होता है।”

किसी ने बुरा नहीं खेला जयलन ब्राउन. वह मैदान से 7-के-2 के लिए गया और चार बिक्री की – सभी पहली तिमाही में।

फिर शुरू हुआ दूसरा हाफ। साथ ही, जैसा कि यह खेला गया, ब्राउन टीम का महत्वपूर्ण मोड़ था।

ब्राउन का 19-पॉइंट, 0-टर्नओवर सेकेंड-हाफ़ – 18-पॉइंट दूसरे हाफ के साथ संयुक्त जेसन टोट्टाम – 12 वर्षों में एनबीए फाइनल में अपनी पहली यात्रा पर बोस्टन को एक और जीत में ले जाते हुए, सेल्टिक्स ने हीट पर 93-80 से जीत हासिल की, जिससे बोस्टन को पहले हाफ में एक रॉक फाइट को तोड़ने की अनुमति मिली। .

“वही खिलाड़ी,” ब्राउन ने पहले हाफ से दूसरे हाफ तक कहा। “बस संभलना है। बस इतना ही। खेल बंद हो जाता है, उस ऊर्जा में से कुछ, वह तीव्रता थोड़ी कम होने लगती है, इसलिए खेल थोड़ा खुल जाता है। खेल दूसरे हाफ में मेरे लिए खुला।

“मैं नीचे नहीं जाना चाहता। मैं अतीत को नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है कि यह खेल खत्म हो गया है। मुझे बाहर आकर अपनी टीम को जवाब देना होगा।

“पहली छमाही —। फेंक दिया। [Just] बाहर आकर दूसरे हाफ में बास्केटबॉल खेलें।”

2 संबंधित है

गेम 5 की पहली छमाही में सेल्टिक्स के लिए इस श्रृंखला में एक और बदसूरत बास्केटबॉल खेल के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि बोस्टन वास्तव में ब्राउन के निर्देशों का पालन कर सकता है या नहीं। हालांकि, इस श्रृंखला में रेल ने सेल्टिक्स हीट गेम को खोलने की अनुमति नहीं दी, जो बोस्टन के जाने के अन्य समय से अलग था।

इसके विपरीत, लेजर के मियामी पक्ष में चीजें बदसूरत थीं। टॉड और ब्राउन ने संयुक्त रूप से पहले हाफ में 33 रन पर 10 रन बनाए, जब सेल्टिक्स ने गेंद को इधर-उधर फेंका, लेकिन मियामी कुछ भी हिट नहीं कर सका। इसका उद्घाटन बैककोर्ट काइल लोरीक और अधिकतम तनाव फील्ड से 0-से-15 और 3-पॉइंट रेंज से 0 से -12 तक गया। जिमी बटलर, एक घुटने के मुद्दे के माध्यम से खेलते हुए, 4-के -18 समाप्त हुआ। इसके अलावा, कुल मिलाकर, हीट 3-पॉइंट रेंज से 7 -45 पर सबसे खराब रही।

हीट कोच एरिक स्पोलेस्ट्रा ने कहा, “आपको इसका आनंद लेना होगा।” “आप जानते हैं, अगर आप फाइनल के लिए टिकट को हराना चाहते हैं, तो आपको कुछ हास्यास्पद कठिन चीजें करनी होंगी।

श्रृंखला के बाकी हिस्सों की तरह, यह एक खेल था। लेकिन सेल्टिक्स के लिए – एक टीम जिसने दम घुटने वाले बचाव के लिए अपना महत्वपूर्ण अंतरिम मोड़ बनाया है – यह उस शारीरिक फिटनेस का नवीनतम उदाहरण है जिस पर उन्हें पूरे प्लेऑफ़ में गर्व है।

“मुझे लगता है कि हमारे बचाव के साथ कुछ टीमों पर तनाव और कठिनाई के कारण हमें कभी-कभी प्लेऑफ़ में ले जाया जाता है,” उटोगा ने कहा। “आपने ब्रुकलिन श्रृंखला में देखा, लोग थकने लगे। Game7 [last round against the Milwaukee Bucks, Giannis] एंटेटोकोनम्पो कुछ कम किया। लेकिन लगातार उन सभी शरीरों को लोगों पर फेंकना उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका देता है, जिससे यह तब तक कठिन हो जाता है जब तक हम उन्हें संक्रमण में आसान टोकरियाँ नहीं देते।

“हमारे साथियों के साथ, हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि वे ऐसा करते हैं और अंततः इसे ढूंढ लेते हैं।”

ब्राउन और टैटम ने निश्चित रूप से दूसरे हाफ में किया। उन शुरुआती संघर्षों के बाद, ब्राउन बिना टर्नओवर के अंतिम तीन तिमाहियों में चला गया। इसके अलावा, एक ऐसे खेल में जहां कोई किसी के लिए रोता है, ब्राउन दूसरे हाफ में ब्लेड तक आगे बढ़ता है और उस पहले हाफ के दोनों ओर प्रीफेस्ट के बाद शॉट बनाता है।

उन्होंने तीसरे क्वार्टर (हार्ड मिडरेंज बकेट) के आखिरी शॉट और चौथे पहले (विंग पर ट्रिपल) को भी मारा, जिससे बोस्टन की बढ़त को दोहरे अंकों में धकेल दिया गया। उन्होंने चौथे क्वार्टर में 5-के -6 की शूटिंग में अपने 13 अंक बनाए और सुनिश्चित किया कि यह वहीं था।

ब्राउन ने कहा, “लोग शांत हो जाते हैं, लगातार आक्रामक होते हैं, गेंद को पलटना बंद करो।” “हमने उन्हें पहले हाफ की तुलना में अधिक शॉट दिए। हम केवल पांच रन नीचे थे। अगर हम इसे देखें, तो हम जानते हैं कि हमें कुछ खुले मौके मिलेंगे और हम उन्हें छोड़ देंगे।

“तो बास्केटबॉल खेलते रहो, आक्रामक बनो। इसलिए बास्केटबॉल 48 मिनट का है।”

यह टैटम के लिए एक समान मोड़ था, जिसने पहले हाफ में बार-बार उसे कंधे से पकड़ लिया क्योंकि उसने तंत्रिका मुद्दे से बाहर निकलने का काम किया, जिसने उसे गेम 3 के चौथे क्वार्टर में कुछ समय के लिए बाहर कर दिया।

लेकिन टोटेनहम ने पहले हाफ में दूसरों के लिए खेलने की कोशिश की, अंत में रात को 22 अंक, 12 रिबाउंड और 9 सहायता के साथ 44 मिनट में समाप्त किया क्योंकि वह – ब्राउन की तरह – अंततः दूसरे हाफ में एक लय में बदल गया। विकसित।

“हाँ, इसने मुझे परेशान किया,” टॉड ने कहा। “हमें अभी पता चला है।

“जाहिर है, वे एक अच्छी टीम हैं। दोनों टीमें कड़ी मेहनत करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं और ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन लोग इसे पसंद करते हैं। [Derrick] सफ़ेदस्पष्ट रूप से [Marcus] चालाक आउट होने के कारण उनकी मौजूदगी और जेपी ने कुछ बेहतरीन शॉट खेले। शुरू से अंत तक सभी ने योगदान दिया।

अब, श्रृंखला टीडी गॉर्डन में लौटती है, जहां बोस्टन – अंत में एनबीए फाइनल बनाने के बाद से सम्मेलन फाइनल का छठा दौरा – अंत में लीग चैंपियनशिप दौर में अंतिम चरण बनाने का मौका होगा।

लेकिन एक सीज़न के बाद सेल्टिक्स ने पहले ही कई मोड़ और मोड़ देखे थे – जिसमें उसी घाटे से उबरना भी शामिल था – शाम 6 बजे सड़क पर सम्मेलन में हीट ने बक्स को 3-2 से हराया। सेमीफाइनल – बोस्टन ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है।

टैटम ने कहा, “खेल के बाद हमारे मूड के बारे में बात करते हुए, पिछली बार जब हम 3-2 से पीछे थे, तो हमें सड़क पर जाना था और 6 वां गेम जीतना था।” “हम नहीं सोच सकते कि यह खत्म हो गया है। हमें घर वापस जाने की जरूरत है क्योंकि हम 3-2 से पीछे हैं, इस भावना के साथ कि यह एक ऐसा खेल है जिसे हमें जीतना चाहिए।

“यह बस तब हमारे संज्ञान में आया था [for Miami to come back]. जाहिर है, हमने इसे पिछली श्रृंखला में किया था, इसलिए इसके बारे में बात करते हुए, जाहिर तौर पर इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन यह जानकर संतुष्ट नहीं हैं कि अभी भी साफ करने के लिए चीजें हैं, और भी बेहतर खेलना चाहिए। काम अभी खत्म नहीं हुआ है।”