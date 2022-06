Phyllis ने वाशिंगटन में नॉट्स से डबल हेड साफ़ करने के लिए एक जंगली जीत हासिल की

वॉशिंगटन – द फीलिस ने वाशिंगटन नेशनल के खिलाफ अपने डबल पिलो पर उचित बेसबॉल नहीं खेला, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि क्लब हाउस में शुक्रवार की रात 12 घंटे के बाद बॉलपार्क में जश्न का संगीत बजाया गया। फिल्स कई त्रुटियों से बच गए, जिनमें ओपनर और महंगे बुलपेन वॉक, दो बुनियादी रन त्रुटियां और नाइट कैप में लगभग खतरनाक क्षेत्ररक्षण त्रुटि शामिल है, जो नेशनल स्वीप को खींचने के लिए है। बिलीज ने ओपनिंग खिलाड़ी को 5-3 से बंदी बना लिया। पिल्स ने दूसरा गेम 8-7 से जीता। दोनों जीत ने .500 ओवर-द-सीजन चार खेलों में पिल्स को 35-31 से आगे कर दिया। उन्होंने इस पांच-गेमर के पहले तीन गेम ले लिए हैं और 2011 के बाद पहली बार लगातार पांच सीरीज़ जीती हैं, और अंत में प्लेऑफ़ में जगह बनाई है। बिल जून में 14-2 और नए कप्तान रॉब थॉम्पसन के तहत 13-2 थे। “शुभ दिन,” थॉम्पसन ने समाप्त होने के बाद कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि टीम ने लंबे, गर्म, थका देने वाले दिन के दौरान कुछ गलतियां कीं। “यह केवल इस क्लब की प्रकृति है,” उन्होंने कहा। “उनका मानना ​​है।” Phyllis के नाइट क्लब में अपनी खामियों को छिपाने का सबसे बड़ा कारण – Rhys Hoskins और Kyle Schwarber द्वारा की गई गति से चलने वाली गलतियाँ, दो हानिकारक वॉक और छठे निक नेल्सन की जंगली पिच, और शॉर्टस्टॉप DD ग्रेगोरियस की त्रुटि ने नॉट्स को अनुमति दी . नौ टाई डाउन गेम – उन्होंने कुछ छोटी चीजें अच्छी तरह से कीं। पिंच-हिटर प्राइस हार्बर बेंच से बाहर आया और आठवीं पारी को जीवित रखने के लिए दो रन के डबल से दाएं-केंद्र पर स्ट्रोक किया, जिसमें जेटी रियलमुटो ने संभावित डबल-गेम गेंद को हराया। READ यूक्रेन-रूस युद्ध: हालिया समाचार - द न्यूयॉर्क टाइम्स छोटी बातें वाशिंगटन रिलीवर काइल फिननेगन ने स्पष्ट रूप से हार्पर के चारों ओर पिच करने की कोशिश की, और ऐसा लग रहा था कि वह चार पिचों पर चल रहा था। हालांकि, रेफरी क्लिंटन ने स्ट्राइक जोन के बाहर की चौथी पिच को स्ट्राइक बताया। हार्पर कॉल से खुश नहीं था – और वह अभी तक खेल के बाद नहीं था। फिननेगन की पांचवीं पिच स्ट्राइक थी और हार्पर ने उसे कुचल दिया। “वीणा परेशान था, यह गेंद चार नहीं थी, लेकिन मैंने कहा, ‘ठीक है, चलो उसे मारो,” थॉम्पसन ने कहा। “जेड ने वह गेंद फेंकी और हार्पर को प्लेट में लाना बहुत महत्वपूर्ण था।” रियलमुडो को शुरू में बुलाया गया था, लेकिन पिलिस ने चुनौती दी और जीत हासिल की। हार्पर के आठवें गेम में बराबरी करने के बाद, मैट विर्लिंग ने अपने दूसरे होमर को नौवें स्थान पर रखकर पिल्स को 6-5 की बढ़त दिलाई। उस दिन फ़िलीज़ अपने बैलों में गहरे घुस गए। कोरी नेबेल, ज्यूरिस फ़मिलिया और एंड्रयू बेलाट्टी ने नाइट कैप में महत्वपूर्ण आउट किए, और जोस अल्वाराडो नौवें गेम में रन-स्कोरिंग जीत के कगार पर थे जब ग्रेगोरियस ने वाशिंगटन को दो-आउट त्रुटि के साथ बराबरी करने की अनुमति दी। अल्वाराडो ने आखिरकार इसे 10वें स्थान पर बंद कर दिया। रियलमुडो के घर में दो रन बनाने के बाद उन्होंने जीत हासिल की। 10वें ओवर में नॉट्स ने नाबाद रन बनाकर दोनों रन बनाए। होस्किन्स ने 10वें स्थान पर दूसरा रन बनाया, उन छोटी-छोटी बातों में, खासकर तीसरे बेस कोच डस्टी वाथन पर प्रतिबंध की जानकारी। वाशिंगटन शॉर्टस्टॉप लुइस गार्सिया ने तीसरे स्थान पर होस्किन्स को रोक दिया क्योंकि रियलमुटो की गेंद बीच में चली गई। बैरियर को देखते हुए, वधन ने तीसरे बेस रेफरी जॉन बेकन के हाथ को ऊपर जाते हुए देखा, और होस्किन्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि रन की गिनती की गई थी, घर की ओर तेजी से लहराया। READ अमेरिकी बेरोजगारी का कहना है कि छंटनी से पठार से टकराने की संभावना बहुत कम है “धूल भाग्य जानता है,” थॉम्पसन ने कहा। “महान। वास्तव में स्मार्ट।” “यह दिखाने जा रहा है कि वह कितना अच्छा बेसबॉल दिमाग है,” हार्पर ने पिटाई के बारे में कहा। फीलिस वास्तव में उस नाटक को वसंत प्रशिक्षण में पास करता है। यह कभी-कभार आता है, लेकिन जब इस खेल में किया गया तो हर कोई तैयार था। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि सीज़न के पहले दो महीनों में बिलीज़ इस तरह के खेल में विफल हो जाएंगे, जब वह गलती यादृच्छिक थी, बुलपेन कभी-कभी पिघलती थी और रक्षा कांपती थी। सुरक्षा और बुलबेन अभी ठीक नहीं हैं, लेकिन हालात सुधर रहे हैं। “हम उन खेलों को जीतने के तरीके खोज रहे हैं जिन्हें हम शायद पसंद नहीं करते हैं, और यही अच्छी टीमें करती हैं,” हॉकिंस ने कहा। “हमें नहीं लगता कि हम एक खेल से बाहर हो गए हैं। जिस तरह से हम बल्लेबाजी करते हैं, उससे बहुत कुछ करना है, लेकिन मुझे लगता है कि फुलबेन के लोग हाल ही में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ज़ोन पर हिट कर रहे हैं और जब हम हिट करते हैं तो कुछ शून्य फेंकते हैं। . पिल्स ने पहला गेम तीन घंटे 32 मिनट में जीता। दूसरा गेम तीन घंटे 45 मिनट में जीता गया। “यह बेसबॉल के लिए एक महान दिन है,” हार्पर ने कहा। “आज दो और मैचों के साथ श्रृंखला जीतने के बाद, मैं अच्छा कर रहा हूं और यहां से अच्छा महसूस कर रहा हूं।”

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',

'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

function getCookie(cname) { let name = cname + "="; let decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); let ca = decodedCookie.split(';'); for (let i = 0; i < ca.length; i++) { let c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } if (getCookie('usprivacy') === '1YYN') { fbq('dataProcessingOptions', ['LDU'], 0, 0); } fbq('init', '674090812743125'); fbq('track', 'PageView');

“बीयर विशेषज्ञ। आजीवन ट्विटर व्यवसायी। उत्सुक पाठक। आयोजक। बेकन प्रशंसक। निर्माता। विशिष्ट टीवी अधिवक्ता।”