F-35C स्टील्थ फाइटर जेट: अमेरिकी नौसेना के एक नए फाइटर जेट के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीरें

नौसेना ने कहा कि एफ-35सी, एक एकल इंजन वाला स्टील्थ फाइटर और अमेरिकी नौसेना का नया जेट विमान वाहक पोत यूएसएस कार्ल विंसन से सोमवार को नियमित संचालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि एक लाख टन वजनी विमानवाहक पोत के पायलट के हवाई अड्डे से टकराने के बाद 10 करोड़ डॉलर का लड़ाकू विमान पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विन्सन पर सवार पायलट और छह नाविक घायल हो गए।

अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि दुर्घटना की जांच जारी है, जबकि दुर्घटना के बाद से सोशल मीडिया पर जारी की गई तस्वीरों की पुष्टि की जा रही है।

सीएमडीआर ने कहा, “आज मीडिया द्वारा कवर किया गया वीडियो और फोटो यूएसएस कार्ल विंसन पर दुर्घटना के दौरान लिया गया है।” हेली सिम्स, 7वें बेड़े के सार्वजनिक मामलों के अधिकारी ने कहा।

एक स्थिर तस्वीर में दक्षिण चीन सागर की सतह पर एक स्टील्थ फाइटर जेट तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका कॉकपिट खुला है और कोई निकास सीट नहीं है।

वीडियो विमानवाहक पोत के लिए F-35 लैंडिंग दृष्टिकोण दिखाता है, लेकिन एयर बेस से टकराने से पहले विमान को काट दिया गया था।

नौसेना ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि विंसन जहाज को नुकसान “सतही” था और वाहक के वायु प्रभाग ने सामान्य संचालन फिर से शुरू कर दिया था।

सातवें बेड़े के एक अन्य प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट निकोलस लिंगो ने कहा कि दक्षिण चीन सागर के नीचे से युद्धक विमान को बरामद करने के प्रयास चल रहे थे।

विश्लेषकों ने कहा कि विमान लिफ्ट एक जटिल ऑपरेशन होगा और इसकी निगरानी चीन करेगा, जो पूरे दक्षिण चीन सागर के 1.3 मिलियन वर्ग मील को अपनी सीमा के रूप में दावा करता है।

F-35C में नौसेना की कुछ उन्नत तकनीक है, और विश्लेषकों का कहना है कि वाशिंगटन इसे बीजिंग के हाथों से दूर रखना चाहता है।

हालांकि, चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसे दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के अपहृत युद्धक विमान दुर्घटना की जानकारी थी, लेकिन “उनके विमान में कोई दिलचस्पी नहीं थी।”

“हम सलाह देते हैं [the US] हमें हर मोड़ पर सत्ता को झुकाए बिना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में बड़ा योगदान देना चाहिए [the South China Sea]चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा।