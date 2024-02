लैमर जैक्सन ने एलीट कंपनी में प्रवेश करते हुए दूसरी बार एनएफएल एमवीपी पुरस्कार जीता

लास वेगास – इतिहास में कुछ एनएफएल एमवीपी रहे हैं जो निश्चित रूप से अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन खेल में महान बनने से चूक गए। वे एक सीज़न में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे।

कम से कम दो एमवीपी वाले खिलाड़ियों की सूची में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। प्रत्येक एनएफएल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों की सूची में है। हर कोई प्रो फ़ुटबॉल हॉल ऑफ़ फ़ेम में है या उसके रास्ते में है।

यह 27 साल की उम्र में खेल के इतिहास में बाल्टीमोर रेवेन्स क्वार्टरबैक लैमर जैक्सन की नई उपलब्धि है। उन्होंने गुरुवार रात एनएफएल ऑनर्स में अपना दूसरा एसोसिएटेड प्रेस एनएफएल एमवीपी पुरस्कार जीता। वह 2019 सीज़न में सर्वसम्मत विजेता थे। जैक्सन फिर सर्वसम्मत जीत के करीब पहुंच गए। उन्हें प्रथम स्थान के लिए 50 में से 49 वोट मिले। एफटीएन फैंटेसी के आरोन शेट्ज़ ने जोश एलन को पहला और डक प्रेस्कॉट को दूसरा वोट दिया। एपी के रोब माटी के अनुसार.

जैक्सन ने अपने स्वीकृति भाषण में एनएफएल ऑनर्स में भीड़ से हँसी उड़ाते हुए कहा, “मैं अपनी कंपनी, बाल्टीमोर रेवेन्स को आखिरकार एक सौदा पूरा करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।”

यहां कई एनएफएल एमवीपी का एक समूह है जिसमें जैक्सन शामिल होते हैं: टॉम ब्रैडी, जिम ब्राउन, ब्रेट फेवर, पैट्रिक महोम्स, पीटन मैनिंग, जो मोंटाना, आरोन रॉजर्स, जॉनी यूनिटस, कर्ट वार्नर और स्टीव यंग। ब्रैडी, रॉजर्स और महोम्स अभी तक हॉल ऑफ फ़ेम के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से पहले दावेदार होंगे। बाकी पहले से ही हॉल ऑफ फेम में हैं।

[How to watch the Super Bowl: TV channels, streaming and mobile options]

बेशक, जैक्सन के शामिल होने से पहले उस टीम के हर खिलाड़ी में कुछ न कुछ समानता थी और जैक्सन अभी भी उस क्लब से बाहर है।

(डेमन बोमर II/याहू स्पोर्ट्स)

लैमर जैक्सन अभी भी एक शीर्षक की तलाश में है

जैक्सन से पहले प्रत्येक एकाधिक एनएफएल एमवीपी विजेता ने एनएफएल चैंपियनशिप जीती थी। ब्राउन ने सुपर बाउल युग से पहले खेला, लेकिन 1964 में क्लीवलैंड ब्राउन को एनएफएल चैंपियनशिप तक पहुंचाया।

जैक्सन को वह चैम्पियनशिप कभी नहीं मिली। अक्सर एनएफएल ऑनर्स में, सुपर बाउल टीमों के पुरस्कार विजेता भाग लेने में असमर्थ होते हैं, और जैक्सन ने मजाक में कहा कि वह पुरस्कार जीतने पर “एक वीडियो भेजेंगे”।

जैक्सन ने शो के बाद मंच के पीछे हंसते हुए कहा, “इस पुरस्कार को प्राप्त करना, पुरस्कार के लिए यहां आना सम्मान की बात है। मैं पुरस्कार स्वीकार करने के बजाय सुपर बाउल में खेलना पसंद करूंगा।”

जब जैक्सन के प्लेऑफ़ बायोडाटा की बात आती है तो उसकी कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। यह सीज़न आज जैक्सन के जीवन का प्रतीक था। नियमित सीज़न के दौरान वह उत्कृष्ट थे। नए समन्वयक टॉड मोन्केन और जैक्सन के फलने-फूलने के साथ रेवेन्स अधिक रन-भारी आक्रमण की ओर बढ़ गए। इलेक्ट्रिक रनर के रूप में उनके करियर में सर्वश्रेष्ठ 3,678 पासिंग यार्ड और 24 टचडाउन थे, जिसमें 821 रशिंग यार्ड और जमीन पर पांच टचडाउन थे। उन्होंने रेवेन्स को एएफसी में नंबर 1 सीड तक पहुंचाया। एनएफसी में नंबर 1 सीड सैन फ्रांसिस्को 49ers पर सीज़न के अंत में जीत ने व्यावहारिक रूप से जैक्सन के दूसरे एमवीपी को सील कर दिया।

फिर आया प्लेऑफ़. रेवेन्स ने डिवीजनल राउंड में ह्यूस्टन टेक्सन्स को हराया, जो क्वार्टरबैक में जैक्सन के साथ रेवेन्स की दूसरी प्लेऑफ़ जीत थी। लेकिन कैनसस सिटी चीफ्स के खिलाफ एएफसी चैंपियनशिप गेम में रेवेन्स ने खराब प्रदर्शन किया और जैक्सन को 17-10 से हार का सामना करना पड़ा। जैक्सन छह नियमित सीज़न में एक महान खिलाड़ी रहा है, लेकिन प्लेऑफ़ में अभी तक उसका प्रदर्शन नहीं हुआ है।

अन्य महान क्वार्टरबैक को अपना पहला सुपर बाउल जीतने में थोड़ा समय लगा। जैक्सन को आने वाले लंबे समय तक एक विशिष्ट खिलाड़ी होना चाहिए। लेकिन जब तक वह वह सुपर बाउल नहीं जीत लेता, खेल में उसकी विरासत अन्य 10 एमवीपी विजेताओं की तुलना में अधिक जटिल होगी।

जैक्सन एक तरह का है

जैक्सन एक अद्वितीय प्रतिभा थे जिन्होंने क्वार्टरबैक स्थिति में क्रांति लाने में मदद की। कई एमवीपी पुरस्कारों वाले अन्य क्वार्टरबैक में, यंग एक बेहतर धावक था, और रॉजर्स, महोम्स और मोंटाना ने अपने पैरों से मूल्य बढ़ाया, लेकिन उनमें से कोई भी धावक के रूप में जैक्सन के करीब नहीं आया।

जैक्सन 5,000 रशिंग यार्ड तक पहुंचने वाला सबसे तेज़ क्वार्टरबैक है। माइक विक के नाम क्वार्टरबैक में सबसे अधिक 6,109 गज दौड़ने का रिकॉर्ड है, और जैक्सन को अगले सीज़न के अंत में या 2025 सीज़न की शुरुआत में इसे तोड़ना चाहिए, जब तक वह स्वस्थ रहता है। जैक्सन के पास 5,258 करियर रशिंग यार्ड हैं।

उन्होंने एक राहगीर के रूप में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उनके खेल का वह हिस्सा मोन्केन के तहत विकसित हुआ। यदि जैक्सन ने 49ers पर जीत के बाद एमवीपी को लॉक नहीं किया, तो मियामी डॉल्फ़िन पर सप्ताह 17 की जीत में उसकी पासर रेटिंग 158.3 थी।

गैर-अनन्य फ्रैंचाइज़ी टैग पर कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद उन्होंने रेवेन्स के साथ पांच साल के $260 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने टीम की वेबसाइट को बताया कि वह अपने पहले एमवीपी सीज़न की तुलना में बेहतर खिलाड़ी हैं।

“[I’m more] “अनुभवी, मैं कहूंगा, अधिक देखकर और अधिक सीख सकता हूं” जैक्सन ने कहा. “अपने छह वर्षों में, मैंने बहुत कुछ देखा है और मैं कहूंगा कि यहीं मैं सबसे अधिक विकसित हुआ हूं।

“परिपक्वता, फुटवर्क, अध्ययन – मुझे लगता है कि हर चीज अपनी भूमिका निभाती है। मैं बस इस उच्च स्तरीय खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा हूं जो हम खेलते हैं। मैं बस हर चीज में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं सोचो यही चीज़ मुझे सटीकता में मदद करती है।”

जैक्सन ने अपने बायोडाटा में लगातार कुछ ऐसा जोड़ना जारी रखा है जिससे उसे मल्टीपल-एमवीपी सर्कल सहित किसी दिन हॉल ऑफ फेम में जगह मिलनी चाहिए। चैंपियनशिप किसी भी संदेह को दूर कर देती है।