दिसम्बर 11, 2021

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मेफील्ड मोमबत्ती कारखाने के बाद फंसे लोगों को मुक्त करने के लिए कार्य समूह | समाचार

Arzu 42 मिन ago 1 min read 
TORNADO WATCH 559 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CST EARLY THIS MORNING
FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JEFFERSON
JOHNSON               MASSAC                POPE
PULASKI               SALINE                UNION
WABASH                WAYNE                 WHITE
WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               FULTON                GRAVES
HENDERSON             HICKMAN               HOPKINS
LIVINGSTON            LYON                  MARSHALL
MCCRACKEN             MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

MISSISSIPPI           SCOTT

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BOONVILLE,
CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON,
EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD,
FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG,
HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE, JONESBORO,
MADISONVILLE, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURRAY,
OWENSBORO, PADUCAH, PETERSBURG, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VIENNA, WEST FRANKFORT,
WEST SALEM, AND WICKLIFFE.


TORNADO WATCH 559 IS IN EFFECT UNTIL 500 AM CST FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS

KY
.    KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE

BALLARD              CALDWELL            CALLOWAY
CARLISLE             CHRISTIAN           CRITTENDEN
DAVIESS              FULTON              GRAVES
HENDERSON            HICKMAN             HOPKINS
LIVINGSTON           LYON                MARSHALL
MCCRACKEN            MCLEAN              MUHLENBERG
TODD                 TRIGG               UNION
WEBSTER

READ  व्हाइट हाउस को वैक्सीन आदेश के अनुपालन के 95% संघीय कर्मचारियों को सूचित करना है

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