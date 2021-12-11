मेफील्ड मोमबत्ती कारखाने के बाद फंसे लोगों को मुक्त करने के लिए कार्य समूह | समाचार

TORNADO WATCH 559 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CST EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN SOUTHEAST ILLINOIS EDWARDS IN SOUTHERN ILLINOIS ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN HAMILTON HARDIN JEFFERSON JOHNSON MASSAC POPE PULASKI SALINE UNION WABASH WAYNE WHITE WILLIAMSON IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST INDIANA POSEY IN SOUTHWEST INDIANA GIBSON PIKE SPENCER VANDERBURGH WARRICK IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN WESTERN KENTUCKY BALLARD CALDWELL CALLOWAY CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN DAVIESS FULTON GRAVES HENDERSON HICKMAN HOPKINS LIVINGSTON LYON MARSHALL MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG TODD TRIGG UNION WEBSTER IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSOURI MISSISSIPPI SCOTT THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE, JONESBORO, MADISONVILLE, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURRAY, OWENSBORO, PADUCAH, PETERSBURG, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT, SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VIENNA, WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.
TORNADO WATCH 559 IS IN EFFECT UNTIL 500 AM CST FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE BALLARD CALDWELL CALLOWAY CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN DAVIESS FULTON GRAVES HENDERSON HICKMAN HOPKINS LIVINGSTON LYON MARSHALL MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG TODD TRIGG UNION WEBSTER
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