फिल मिकेलसन: गोल्फरों ने सऊदी अरब की टिप्पणियों का जवाब दिया, ‘अगर उन्हें ईमानदारी से खेद है … वह दूसरे मौके के हकदार हैं’

मंगलवार को, छह बार के प्रमुख विजेता मिकेलसन ने कहा कि रिपोर्ट किए गए दौरे के बारे में उन्होंने जो टिप्पणियां कीं, वे रिकॉर्ड से बाहर थीं – एक दावा जो पत्रकार ने उनका साक्षात्कार किया था, उन्होंने इनकार किया है – और कहा कि उन्हें संदर्भ से बाहर और उनकी सहमति के बिना साझा किया गया था।

सुपर लीग कथित तौर पर एक सऊदी समर्थित उद्यम है जो गोल्फरों को गोल्फ के मुख्य दौरों, पीजीए टूर और डीपी वर्ल्ड टूर से दूर बड़े पैसे के प्रस्तावों के साथ आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है।

पिछले हफ्ते, मिकेलसन को उनकी आगामी पुस्तक, “फिल: द रिप-रोअरिंग (और अनधिकृत!) गोल्फ के सबसे रंगीन सुपरस्टार की जीवनी” के लिए लेखक एलन शिपनक के साथ 2021 के साक्षात्कार से उद्धृत किया गया था, यह कहते हुए कि वह प्रस्तावित सुपर लीग में शामिल होने पर विचार करेंगे। क्योंकि यह “पीजीए टूर कैसे संचालित होता है, इसे फिर से आकार देने का एक बार का अवसर है।”

चार बार के पीजीए टूर विजेता डेनियल बर्जर का कहना है कि अगर मिकेलसन अपनी टिप्पणियों के लिए पछताते हैं तो “एक दूसरे मौके के हकदार हैं”।

“मैं पूरे फिल, सऊदी चीज़ के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं इस पर ध्यान न देने की कोशिश करता हूं,” उन्होंने कहा।

“मुझे लगता है कि यह शोर की तरह है, लेकिन अतीत में फिल के साथ मेरा अनुभव अच्छा अनुभव रहा है और मुझे लगता है कि हर कोई दूसरे मौके का हकदार है, इसलिए अगर वह ईमानदारी से अपनी बात पर खेद व्यक्त करता है, तो मुझे लगता है कि वह दूसरे मौके का हकदार है । “

मिकेलसन की टिप्पणियों के बाद से, रोरी मैक्लेरॉय, डस्टिन जॉनसन और ब्रायसन डीचैम्ब्यू सहित कई प्रमुख गोल्फ सितारों ने पीजीए टूर के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, बर्गर अब भी सूट का पालन कर रहा है।

“मैं हमेशा टूर के पीछे रहा हूं। मुझे लगता है कि कमिश्नर [Jay] मोनाहन नौकरी के लिए सही आदमी है, “उन्होंने कहा।” मुझे लगता है कि उन्होंने कोविड के माध्यम से एक अद्भुत काम किया है, कुछ ऐसा जिसके लिए लोगों ने उन्हें पर्याप्त श्रेय नहीं दिया, जो वह ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में करने में सक्षम थे।

“इन सभी कठिन समय के माध्यम से टूर का मार्गदर्शन करने के लिए मैं किसी पर अधिक भरोसा नहीं करूंगा और मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे पसंद है कि टूर कहाँ जा रहा है। मुझे नई पहल पसंद है जो सामने आई हैं।”

चार बार के प्रमुख विजेता ब्रूक्स कोएप्का का कहना है कि उन्होंने मिकेलसन की टिप्पणियों को “छोटा” और “पीजीए टूर से खुश” बने हुए हैं, लेकिन यह नहीं लगता कि यह आखिरी खिलाड़ी है और प्रशंसकों ने एक ब्रेकअवे टूर के बारे में सुना होगा।

“मुझे लगता है कि यहां हर कोई खुश है,” उन्होंने कहा। “वह [Mickelson] वह जो कुछ भी सोचना चाहता है वह सोच सकता है, यार, वह जो करना चाहता है वह कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहां हर कोई खुश है और मुझे लगता है कि यहां बहुत से लोगों की राय एक जैसी है।

“मुझें नहीं पता [think talk of the breakaway league is over]. हर कोई पैसे के बारे में बात करता है, “उसने जोड़ा।” उन्होंने [Saudi Arabia] इसके लिए पर्याप्त मिला। मैं इसे पीछे नहीं देखता; वे बस दोगुना कर सकते हैं और वे इसका पता लगा लेंगे। उन्हें उनके लड़के मिल जाएंगे। कोई बिक जाएगा और उसके पास जाएगा।”