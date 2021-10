पांच अमेरिकी सांसदों का कहना है कि अमेज़ॅन ने कांग्रेस से झूठ बोला हो सकता है

अमेज़ॅन लोगो 25 नवंबर, 2020 को स्टेटन द्वीप, न्यूयॉर्क में अपने JFK8 वितरण केंद्र के बाहर दिखाई देता है। रॉयटर्स / ब्रेंडन मैकडर्मिड

लंदन, 18 अक्टूबर (रायटर) – यूएस हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी के पांच सदस्यों ने रविवार को Amazon.com इंक के सीईओ को एक पत्र लिखा, जिसमें कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस सहित कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों पर कांग्रेस को गुमराह करने या अमेज़ॅन के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। व्यापार। प्रक्रियाएं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि यह विचार कर रहा है कि “क्या आपराधिक जांच के लिए मामले को न्यायपालिका को संदर्भित करना उचित है।”

अमेज़ॅन के सीईओ एंडी जोसी द्वारा संबोधित किया गया एक रॉयटर्स जांच पिछले हफ्ते इसने दिखाया कि कंपनी ने भारत में उत्पादों की प्रतिलिपि बनाने और अपने स्वयं के ब्रांडों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए खोज परिणामों को ठगने के लिए एक वैध अभियान शुरू किया था – अमेज़ॅन ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है।

उस पत्र में “विश्वसनीय बयान” सीधे तौर पर अमेज़ॅन के कई शीर्ष अधिकारियों की गवाही और प्रतिनिधित्व का खंडन करता है – जिसमें रॉयटर्स की कहानी और हाल के लेखों के पूर्व सीईओ जेफरी बेजोस शामिल हैं।

“सबसे अच्छा, यह रिपोर्ट पुष्टि करती है कि अमेज़ॅन के प्रतिनिधिमंडल को गुमराह किया गया था। सबसे खराब, यह साबित हो सकता है कि उन्होंने संघीय आपराधिक कानून के उल्लंघन में कांग्रेस से झूठ बोला था,” पत्र ने कहा। रॉयटर्स द्वारा पत्र की एक प्रति की जांच की गई।

जवाब में, अमेज़ॅन के एक प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा: “अमेज़ॅन और उसके अधिकारियों ने टीम को गुमराह नहीं किया है, और हमने इनकार कर दिया है और संदिग्ध मीडिया लेखों के रिकॉर्ड को सही करने की मांग की है।”

इसमें कहा गया है: “जैसा कि हमने पहले कहा है, हमारी एक आंतरिक नीति है जो अमेज़ॅन को किसी भी अन्य खुदरा विक्रेता की नीति से परे निजी लेबल उत्पाद बनाने के लिए व्यक्तिगत विक्रेता डेटा का उपयोग करने से रोकती है। शुल्क।

2019 से, हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा की खोज कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि अमेज़ॅन अपने प्लेटफॉर्म से विशेषाधिकार प्राप्त विक्रेता डेटा का उपयोग कैसे करता है और क्या कंपनी अपने उत्पादों का गलत तरीके से समर्थन करती है।

पिछले साल न्यायपालिका की एक अविश्वास उपसमिति के समक्ष एक हलफनामे में, बेजोस ने कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को अपने निजी-लेबल उत्पाद लाइनों के लाभ के लिए व्यक्तिगत विक्रेता डेटा का उपयोग करने से रोकती है। 2019 में एक अन्य सुनवाई में, अमेज़ॅन के सह-सामान्य सलाहकार, नैट सटन ने गवाही दी कि कंपनी अपने स्वयं के ब्रांडेड उत्पाद बनाने या अपने खोज परिणामों को बदलने से लाभ के लिए इस तरह के डेटा का उपयोग नहीं करती है।

यह पूछे जाने पर कि क्या अमेज़ॅन 2019 की कांग्रेस की सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं के अपने उत्पादों का मार्गदर्शन करने के तरीके को बदल रहा है, सटन ने जवाब दिया: “यह भविष्यवाणी करने के लिए तंत्र इष्टतम है कि ग्राहक विक्रेता की परवाह किए बिना क्या खरीदना चाहते हैं।”

सांसदों का पत्र जस को कंपनी की पिछली गवाही और बयानों की पुष्टि करने के लिए सबूत प्रदान करने का “अंतिम मौका” देता है। इसमें यह भी कहा गया है कि “कांग्रेस की सुनवाई के जवाब में, झूठे बयान देना, सामग्री छुपाना या झूठे दस्तावेज प्रदान करना अवैध है।”

1 नवंबर तक, सीईओ यह स्पष्ट करने का वचन देता है कि “अमेज़ॅन गैर-व्यक्तिगत व्यक्तिगत बिक्री डेटा कैसे बनाता है और अपने उत्पादों का निर्माण और विपणन कैसे करता है” और अमेज़ॅन की खोज रैंकिंग उन उत्पादों के पक्ष में कैसे है।

यह 13 अक्टूबर रॉयटर्स पूछताछ में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियों की मांग करता है।

“चूंकि हम आपराधिक जांच के लिए मामले को न्यायपालिका को संदर्भित करना उचित समझते हैं, हम आपको इस अवसर का उपयोग रिकॉर्ड को सही करने और समिति को इस अनुरोध के सच्चे, सच्चे और सटीक उत्तर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।”

रॉयटर्स का अध्ययन अमेज़ॅन के आंतरिक दस्तावेज़ों के हज़ारों पृष्ठों पर आधारित है – जिसमें ईमेल, रणनीतिक दस्तावेज़ और व्यावसायिक योजनाएँ शामिल हैं। कम से कम भारत में, उन्होंने अमेज़ॅन के अपने उत्पादों के पक्ष में, अमेज़ॅन के अपने उत्पादों के पक्ष में, और अन्य विक्रेताओं के उत्पादों की प्रतिलिपि बनाने के लिए खोज परिणामों को संभालने की एक व्यवस्थित, गोपनीय नीति दिखाई है – कम से कम दो वरिष्ठ कंपनी अधिकारियों ने इसकी समीक्षा की है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के जवाब में, अमेज़ॅन ने कहा, “हम मानते हैं कि ये दावे वास्तव में झूठे और निराधार हैं।” कंपनी ने विस्तार से नहीं बताया। कंपनी ने कहा कि जिस तरह से खोज परिणाम प्रदर्शित होते हैं वह निजी ब्रांडेड उत्पादों का समर्थन नहीं करता है।

सांसदों के पत्र में मार्कअप, वॉल स्ट्रीट जर्नल और कैपिटल फोरम में अमेज़ॅन के निजी ब्रांड उत्पादों और विक्रेता डेटा के उपयोग के बारे में हाल की कहानियों का भी हवाला दिया गया है।

पत्र के तीखे शब्द वाशिंगटन और बिग टेक के बीच बयानबाजी को जन्म देते हैं। Amazon, Facebook Inc., Apple Inc. और Alphabet Inc. सहित कंपनियां वाशिंगटन, यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों में जांच के दायरे में हैं। अनुचित व्यवहार जो अन्य व्यवसायों को प्रभावित करते हैं।

सांसदों के पत्र पर द्विदलीय समिति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और इसमें ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, डेमोक्रेट गेराल्ड नाडलर और अविश्वास उपसमिति के चार सदस्य शामिल थे – इसके अध्यक्ष, डेमोक्रेट डेविड सेसिल, उपाध्यक्ष प्रमिला जयपाल और रिपब्लिकन केन बक और मैट गेट्स .

बुधवार को रॉयटर्स की जांच जारी होने के बाद, अमेज़ॅन के एक प्रमुख आलोचक अमेरिकी डेमोक्रेट सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने कंपनी को भंग करने का आह्वान किया। भारत में, लाखों ईंट और मोर्टार खुदरा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पैनल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से अमेज़ॅन के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

लंदन में स्टीव स्टेकलो, नई दिल्ली में आदित्य कालरा और पालो ऑल्टो में जेफरी डोस्टिन की रिपोर्ट। पीटर हिर्शबर्ग द्वारा संपादन।

