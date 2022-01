नेटफ्लिक्स यूएसए, कनाडा में मासिक सदस्यता मूल्य बढ़ाता है

लॉस एंजेलिस, 14 जनवरी (रायटर) – नेटफ्लिक्स इंक ने भीड़-भाड़ वाली स्ट्रीमिंग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए नए कार्यक्रमों के भुगतान में मदद करने के लिए, योजना के आधार पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी मासिक सदस्यता मूल्य $ 1 से $ 2 तक बढ़ा दिया है, कंपनी ने कहा शुक्रवार। टीवी बाजार।

दो धाराओं को एक साथ अनुमति देने की मानक योजना की लागत अब प्रति माह $ 15.49 है, जो संयुक्त राज्य में $ 13.99 से अधिक है।

कनाडा में भी कीमतें बढ़ीं, जहां मानक योजना सी $ 14.99 से बढ़कर सी $ 16.49 हो गई।

नैस्डैक पर नेटफ्लिक्स के शेयर लगभग 3% बढ़कर 533.84 डॉलर हो गए, रॉयटर्स ने मूल्य वृद्धि की सूचना दी। वे 1.3% बढ़कर 525.69 डॉलर पर बंद हुए।

अक्टूबर 2020 के बाद उन बाजारों में पहली बढ़ोतरी नए ग्राहकों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। मौजूदा सदस्यों को आने वाले हफ्तों में उनके मासिक बिल प्राप्त होने पर नई कीमतें दिखाई देंगी।

नेटफ्लिक्स के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम समझते हैं कि लोगों के पास पहले से कहीं अधिक मनोरंजन के विकल्प हैं और हम अपने सदस्यों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

प्रवक्ता ने कहा, “हम अपने मूल्य निर्धारण को लगातार अपडेट कर रहे हैं, इसलिए हम गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन विकल्पों की एक विस्तृत विविधता प्रदान करना जारी रखते हैं। हमेशा की तरह हम कई तरह की योजनाएं पेश करते हैं ताकि सदस्य अपने बजट के लिए सबसे उपयुक्त कीमत चुन सकें।”

दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सेवा को उन कंपनियों से अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है जो आगंतुकों को ऑनलाइन मनोरंजन के लिए आकर्षित करती हैं। वॉल्ट डिज्नी कंपनी (डीआईएस.एन), एटी एंड टी इंक (तमिलनाडु) वार्नरमीडिया, Amazon.com इंक और ऐप्पल इंक (एएपीएल.ओ) प्रतियोगियों में से एक नई प्रोग्रामिंग में अरबों का निवेश कर रहा है।

एवरकोर आईएसआई विश्लेषक मार्क महानी ने कहा कि नेटफ्लिक्स ने पिछली कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों को जोड़ा है, जो दर्शाता है कि इसके सदस्य उच्च लागत को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

“यह नेटफ्लिक्स की मूल्य निर्धारण शक्ति का एक वसीयतनामा है,” महाने ने कहा।

नेटफ्लिक्स ने कहा है कि वह 2021 में प्रोग्रामिंग पर 17 अरब डॉलर खर्च करेगी। कंपनी ने 2022 के लिए खर्च जारी नहीं किया है।

चार स्ट्रीम और अल्ट्रा एचडी स्ट्रीमिंग के लिए नेटफ्लिक्स का प्रीमियम प्लान एक साथ 2 यूएस डॉलर बढ़कर 19.99 डॉलर प्रति माह हो गया। नेटफ्लिक्स के बेस प्लान के लिए, एक स्ट्रीम के साथ, लागत $ 1 प्रति माह बढ़कर $ 9.99 हो गई।

कनाडा में, प्रीमियम योजना C $ 2 बढ़कर C $ 20.99 हो गई और आधार योजना C $ 9.99 अपरिवर्तित रही।

प्रति माह $ 15.49 पर, नेटफ्लिक्स के मानक यूएस प्लान की कीमत अब प्रतिस्पर्धियों से अधिक है। एचबीओ मैक्स, एटी एंड टी इंक (तमिलनाडु), वर्तमान में 12 महीनों के लिए प्रति माह $ 11.99 विज्ञापन प्रदान करता है।

वॉल्ट डिज़नी कंपनी की कीमत (डीआईएस.एन) डिज्नी + $ 7.99 प्रति माह या $ 79.99 प्रति वर्ष।

सितंबर 2021 तक 74 मिलियन स्ट्रीमिंग ग्राहकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा क्षेत्र है। 2021 की तीसरी तिमाही में, कंपनी का राजस्व लगभग 44% या लगभग 3.3 बिलियन डॉलर था।

कंपनी के अधिकांश ग्राहक हाल ही में विदेशों से आए हैं।

नेटफ्लिक्स के ग्राहकों की वृद्धि कोविट -19 महामारी की शुरुआत में धीमी हो गई, लेकिन सितंबर में रिलीज़ हुई दक्षिण कोरिया की डायस्टोपियन थ्रिलर “स्क्वीड गेम” नामक एक वैश्विक घटना की मदद से ठीक हो गई। कुल वैश्विक सदस्यता 213.6 मिलियन तक पहुंच गई।

नेटफ्लिक्स जब तिमाही कमाई रिकॉर्ड करेगा तो कंपनी की अगली सब्सक्राइबर रिपोर्ट गुरुवार को जारी की जाएगी। थॉमसन रॉयटर्स I/B/E/S डेटा के अनुसार, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी अक्टूबर और दिसंबर के बीच 8.5 मिलियन नए रिकॉर्ड की घोषणा करेगी, जिससे उसका वैश्विक ग्राहक आधार 222 मिलियन हो जाएगा।

