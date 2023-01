दमर हैमलिन अपडेट: गेम कार्डियक अरेस्ट के बाद ‘महत्वपूर्ण सुधार’ के बीच बिल सेफ्टी की श्वास नली चली गई, बफ़ेलो बिल कहते हैं

सीएनएन

—



[Breaking news update, published at 10:15 a.m. ET]

भैंस की गोलियों की सुरक्षा डामर हैमलिन की श्वास नली को रात भर हटा दिया गया था और 24 वर्षीय स्पोर्ट्स कार्डियक अरेस्ट के चार दिन बाद टीम ने शुक्रवार सुबह कहा, “उसकी रिकवरी में महत्वपूर्ण प्रगति जारी है।”

“उनका न्यूरोलॉजिकल फ़ंक्शन बरकरार है और वह अपने परिवार और देखभाल टीम के साथ संवाद करने में सक्षम हैं।” इसने ट्वीट कियासिनसिनाटी अस्पताल में डॉक्टरों का हवाला देते हुए जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

[Original story, published at 9:36 a.m. ET]

बफ़ेलो बिल सुरक्षा तामार हैमलिन इसने “महत्वपूर्ण प्रगति” की है। सिनसिनाटी के एक अस्पताल में उनका पीछा किया गया खेल में कार्डिएक अरेस्ट सोमवार को डॉक्टरों ने गुरुवार को घोषणा की, वह अब होश में है और अपने हाथ-पैर चला रहा है।

24 वर्षीय व्यक्ति अपना सिर हिलाकर, सिर हिलाकर या संक्षिप्त नोट लिखकर संवाद कर सकता है, लेकिन अभी बोल नहीं सकता क्योंकि वह वेंटिलेटर पर है, उसकी मेडिकल टीम के एक सदस्य डॉ. टिमोथी ब्रिट्स ने संवाददाताओं से कहा। जागने पर, प्रिट्ज ने कहा, हैमलिन का दिमाग अभी भी खेल पर था क्योंकि उसने क्लिपबोर्ड पर अपना पहला प्रश्न लिखा था: “क्या हम जीत गए?”

“तो, न केवल रोशनी आती है, हम जानते हैं कि वह घर है। और यह ऐसा है जैसे सभी सिलेंडर उसके मस्तिष्क में फायरिंग कर रहे हैं,” ब्रिट्स ने कहा, जो सिनसिनाटी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में नैदानिक ​​​​संचालन के उपाध्यक्ष हैं, जहां हैमलिन का इलाज किया जा रहा है।

हालांकि, मेडिकल टीम ने आगाह किया कि हैमलिन के ठीक होने में कई चरण आगे हैं। ब्रिट्स ने कहा कि खिलाड़ी, जिसे बेहोश कर दिया गया था और उसके गिरने के बाद इंटुबैषेण किया जाना था, गंभीर रूप से बीमार है। जब वह उठा तो डॉक्टरों ने ठीक से नहीं बताया।

मेजबान सिनसिनाटी बेंगल्स के खिलाफ बिल्स के खेल के पहले क्वार्टर के दौरान हेमलिन सोमवार को गिर गए। उन्हें एंबुलेंस में मैदान से बाहर ले जाया गया, एक खचाखच भरे स्टेडियम में तेजस्वी – खिलाड़ियों के रोने और गले लगाने के साथ – और देश भर के अजनबियों से समर्थन की एक झलक पाने के लिए, जिसमें लाखों लोग शामिल थे, जिन्होंने लाइव टीवी पर मेडिकल इमरजेंसी को देखा।

एनएफएल ने गुरुवार को घोषणा की कि बिल्स-बेंगल्स खेल – जिसे शुरू में सोमवार रात को स्थगित कर दिया गया था – को फिर से शुरू या बनाया नहीं जाएगा। लीग खिलाड़ी, कई चौंक गए हेमलिन के पतन के साथ, वे अब नियमित सत्र के शनिवार और रविवार को अपने अंतिम गेम खेलने के लिए प्रतियोगिता में भावनात्मक वापसी की तैयारी कर रहे हैं।

इसमें रविवार को न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स और बाल्टीमोर रेवेन्स की मेजबानी करने वाले बेंगल्स शामिल हैं। लीग इस सप्ताह के अंत में सभी 16 खेलों में हेमलिन को सम्मानित करने की योजना पर काम कर रहा है, मामले से परिचित दो लोगों ने सीएनएन के ओलिवर डार्सी को बताया।

बिल्स और बेंगल्स दोनों ने पहले ही प्लेऑफ़ बर्थ अर्जित कर लिया है। सोमवार के खेल को रद्द करने से यह प्रभावित नहीं होगा कि कौन सी टीमें प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करती हैं, यह सीडिंग को बदल सकती है और कौन सी टीमें कुछ खेलों की मेजबानी करती हैं – और एनएफएल को शुक्रवार को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। समायोजन इसे संबोधित करने के लिए।

एनएफएल कमिश्नर रोजर गुडेल ने गुरुवार को कहा, “यह बहुत कठिन सप्ताह रहा है।” “हम तामार हैमलिन के ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं और उसकी स्थिति में प्रगति और देश भर से तामार और उसके परिवार के लिए समर्थन और देखभाल के भारी विस्तार से प्रोत्साहित होते हैं। हम चिकित्सा कर्मचारियों के अद्भुत काम की अविश्वसनीय रूप से सराहना करते हैं, और हम उनमें से हर एक की सराहना करते हैं।

यहाँ नवीनतम घटनाक्रम हैं:

• हैमलिन ने “उल्लेखनीय सुधार” किया है: ब्रिट्स ने गुरुवार को कहा कि हालांकि हैमलिन गहन देखभाल में है, वह “अच्छी न्यूरोलॉजिकल रिकवरी” कर रहा है और जाग रहा है और अस्पताल में परिवार के साथ हाथ मिला रहा है।

• उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है: “यह उनकी वर्तमान देखभाल में एक अच्छे बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है,” ब्रिट्स ने कहा, लेकिन “उनके पास कई और कई कदम आगे हैं।” इमरजेंसी मेडिसिन के निदेशक डॉ. विलियम नाइट ने कहा कि हैमलिन का अगला बड़ा पड़ाव बिना वेंटिलेटर के खुद से सांस लेना होगा।

• कार्डियक अरेस्ट का कारण अभी भी अज्ञात है: नाइट ने कहा कि उनके दिल के दौरे के कारण का पता लगाने के लिए टेस्ट चल रहे हैं। कार्डिएक अरेस्ट के परिणाम बिजली की गड़बड़ी जहां दिल अचानक ठीक से धड़कना बंद कर देता है और तुरंत मदद न मिलने पर मौत जल्दी हो सकती है; यह दिल का दौरा या दिल की विफलता जैसा नहीं है।

• हैमलिन ने मैदान पर गति खो दी: नाइट ने कहा कि मैदान पर मेडिकल कर्मचारियों से घिरे, हैमलिन ने एक नाड़ी खो दी और उसे सीपीआर और डिफिब्रिलेशन देना पड़ा, जैसा कि प्रशंसकों और टीम के साथी देखते थे। डॉक्टर ने कहा कि एंबुलेंस में इंटुबैशन किए जाने के 30 से 45 मिनट बाद वह गिर गए।

• बिल वापस कार्रवाई में हैं: टीम बुधवार को मुलाकात हुई और रविवार को देशभक्तों की मेजबानी करने की तैयारी में गुरुवार को सप्ताह का अपना पहला पूर्ण अभ्यास आयोजित किया। हेड कोच सीन मैकडरमोट ने कहा कि टीम को बिल्स के महाप्रबंधक ब्रैंडन बेने और हेड एथलेटिक ट्रेनर नैट ब्रेस्के के मेडिकल स्टाफ से “बढ़ते अपडेट” मिल रहे हैं, जो सिनसिनाटी में हैं। क्वार्टरबैक जोश एलन ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, “हम डामर के बारे में अच्छी खबरें सुनते रहते हैं और यह हमें आगे बढ़ाता है।”

• “लोग हमेशा के लिए बदल दिए जाएंगे”: एलन ने कहा कि सोमवार को उनके साथी खिलाड़ी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से खिलाड़ियों ने “कुछ खुली और ईमानदार और गहरी बातचीत” की है। अभ्यास पर लौटने के बारे में उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हमारी टीम के लिए उस हेलमेट को वापस रखना वास्तव में अच्छी बात है,” लेकिन मैं आपसे झूठ बोलूंगा अगर मैंने यह नहीं कहा कि कुछ लोगों को बदल दिया जाएगा। हमेशा के लिए मैदान पर होने और इसे देखने के बाद, मैं उन भावनाओं को महसूस करता हूं।

एनएफएल के खिलाड़ियों से समर्थन और राहत के संदेशों की भीड़ के साथ हैमलिन के जागने की खबर मिली। उनके पतन के बाद से, समर्थकों ने अनुभवी को सम्मानित करने के लिए $7 मिलियन से अधिक का दान दिया है उनका दान एक अनुदान संचय है कंपनी के एक प्रवक्ता के मुताबिक, उनकी जर्सी स्पोर्ट्स अपैरल स्टोर फैनेटिक्स में सबसे ज्यादा बिकने वाली एथलीट जर्सी बन गई है।

हैमलिन के परिवार और एलन ने सिनसिनाटी बेंगल्स के रिसीवर डी हिगिंस की ऑनलाइन आलोचना को खारिज कर दिया है, जो गिरने से पहले हेमलिन से टकरा गया था। परिवार के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे हिगिंस के पास पहुंचे और “समर्थन” किया।

एलन ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए हिगिंस के बारे में कहा, “मुझे उम्मीद है कि उन्हें आज कुछ राहत मिली है। यह एक फुटबॉल का खेल था और मुझे आशा है कि वह इसे अपने ऊपर नहीं रखेंगे क्योंकि वह उस स्थिति में कुछ और नहीं कर सकते थे।” ”

डॉक्टरों और बिल्स टीम के सदस्यों ने चिकित्सा कर्मियों की त्वरित प्रतिक्रिया की बार-बार प्रशंसा की है जो हैमलिन के गिरने के कुछ सेकंड बाद पहुंचे।

सहायक एथलेटिक ट्रेनर डेनी केलिंगटन हैमलिन ने मैदान पर लेटते हुए सीपीआर का प्रदर्शन किया, बिल के आक्रामक लाइनमैन डायोन डॉकिंस ने गुरुवार को ट्वीट किया। मैकडरमॉट ने गुरुवार को कहा कि कोच हैमलिन ने अपनी जान बचाई।

“जैसा कि वे कहते हैं, अभ्यास भुगतान करता है और इस मामले में यह किया,” कोच ने गुरुवार को हेमलिन को समर्पित पोस्ट-प्रैक्टिस न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा। “लेकिन फिर, इसके संदर्भ में, एक सहायक ने खुद को उस स्थिति में पा लिया और उसने जो किया और जो किया और आगे बढ़ा और जिम्मेदारी ली जैसा उसने किया – और मैदान पर अन्य लोग थे – अद्भुत और बहादुर से कम नहीं था, और आप ‘ तामार के जीवन को बचाने के लिए आप एक वास्तविक नेता के बारे में बात कर रहे हैं, आप एक नायक के बारे में बात कर रहे हैं।

सीएनएन द्वारा प्राप्त ऑडियो के अनुसार, हैमलिन के गिरने पर, किनारे पर काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों ने मदद की गुहार लगाई। “मुझे पसंद नहीं है कि वह कैसे नीचे चला गया,” और “हमें हर किसी की ज़रूरत होगी,” उन्होंने कहा।

एनएफएल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एलन सिल्स ने बुधवार को चिकित्सा टीमों और एनएफएल अधिकारियों के बीच “60 मिनट की बैठक” के लिए तेजी से चिकित्सा प्रतिक्रिया को जिम्मेदार ठहराया, जिसने चिकित्सा उपकरणों और आसपास के चिकित्सा केंद्रों के स्थान की पहचान की। आपात स्थिति में कमान की श्रृंखला, दूसरों के बीच में।

गुरुवार को बिल्स-बेंगल्स खेल को रद्द करने की आधिकारिक घोषणा में, जिसे हैमलिन के पतन के बाद निलंबित कर दिया गया था, एनएफएल ने अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के विस्तृत हिस्सों को शामिल किया, जिसमें यह भी शामिल था कि खेल के परिणाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कौन सी टीमें प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करती हैं। .

बिल्स एंड बेंगल्स ने पहले ही प्लेऑफ़ स्थान हासिल कर लिया है, लेकिन वे उच्च बीजों के लिए मजाक करना सत्र के बाद अमेरिकी फुटबॉल सम्मेलन में।

खेल को फिर से शुरू करने या पुनर्निर्माण करने से लीग को एक सप्ताह के लिए प्लेऑफ़ की शुरुआत को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, एनएफएल रिलीज ने समझाया, जो सभी 14 क्लबों को प्रभावित करता है।

अंत में, सप्ताह 18 से पहले का निर्णय सभी क्लबों को नियमित सत्र के अंतिम गेम से पहले प्लेऑफ़ संभावनाओं को जानने की अनुमति देता है, लीग ने कहा।