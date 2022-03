कोविड प्रतिबंधों का विरोध करने के लिए ट्रक का काफिला वाशिंगटन डीसी के चारों ओर घूमता है | वाशिंगटन डी सी

विशाल अर्ध-व्यक्त ट्रकों, मनोरंजक वाहनों और कारों की एक लंबी लाइन चक्कर लगा रही थी वाशिंगटन डी सीरविवार को, उनके विरोध करने वाले ड्राइवरों ने जो वादा किया है, उसकी तैयारी में अमेरिकी राजधानी के चारों ओर यातायात व्यवधान का एक सप्ताह होगा, जो सभी कोरोनोवायरस महामारी से संबंधित प्रतिबंधों को समाप्त करने सहित मांगों के ढीले संग्रह के आसपास संरेखित होगा।

मैरीलैंड में 80 मील उत्तर-पश्चिम में हैगरस्टाउन में एक स्पीडवे वाहन रेसिंग साइट पर अपने अस्थायी आधार से, लगभग 1,000 वाहनों के “पीपुल्स काफिले” के आयोजकों ने कहा है कि वे वाशिंगटन के आसपास धीरे-धीरे ड्राइविंग करके नए कार्य सप्ताह का स्वागत करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय राजनेताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के प्रयास में पहले से ही कुख्यात भीड़भाड़ वाले बेल्टवे या रिंग रोड पर न्यूनतम कानूनी गति से।

काफिला, ट्रक चालक का एक स्पिन-ऑफ, आगे उत्तर में विरोध करता है जिसने ओटावा को रोक दिया है और कनाडा के परिवहन धमनियों को अमेरिका में बाधित कर दिया है, पिछले हफ्ते कैलिफोर्निया में इकट्ठा होना शुरू हुआ।

जैसा कि इसने पूर्व की ओर अपना रास्ता बना लिया है, इसने रास्ते में वैसे ही मोबाइल, वैचारिक रूप से संरेखित, साथी-यात्रियों को भी उठाया है।

लेकिन अमेरिका पहले से ही अपने नागरिकों को महामारी प्रतिबंधों और कोविड जनादेश के पैचवर्क से तेजी से मुक्त कर रहा है क्योंकि कई राज्यों और अधिकारियों में संक्रमण का सबसे हालिया उछाल कम हो गया है और जनता घटती महामारी की बात करने लगी है।

बदलती परिस्थितियाँ अब काफिले के आयोजकों को अपनी मांगों को आकांक्षाओं और उद्देश्यों की अधिक मुक्त टोकरी के अनुकूल बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

कुछ प्रतिभागियों ने कहा कि गंतव्य ट्रेक बनाने के लिए पर्याप्त कारण था। शुक्रवार की रात स्पीडवे पर, एक प्रतिभागी जिसने खुद को मुख्य ट्रक वाला बताया, ने उत्साही भीड़ से कहा कि वह अपने ट्रक को अमेरिकी राजधानी के बीचों-बीच चलाएगा।

लेकिन यह स्पष्ट नहीं रहा कि क्या काफिला वाशिंगटन डीसी के कब्जे वाले छोटे से क्षेत्र में ड्राइव करने की योजना बना रहा है, या सरकारी कर्मचारियों और सांसदों की भीड़ सुबह और शाम बेल्टवे रोड पर है, जो तुरंत कोलंबिया जिले के पड़ोसी राज्यों में घूमता है क्योंकि वे प्रमुख हैं। उनके कार्यालय जहां वे राष्ट्र के राज्य के मामलों को चलाते हैं।

अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​ध्यान दे रही हैं। स्टॉप द टायर्स नामक एक पिछला मोबाइल विरोध [denoting the US spelling of tyres] डोनाल्ड ट्रम्प के झूठे दावे का समर्थन करते हुए “स्टॉप द स्टील” प्रदर्शन में रूपांतरित किया गया कि नवंबर 2020 के चुनाव में उन्हें धोखे से जीत से वंचित कर दिया गया था।

और वह बदले में तत्कालीन रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्प के चरमपंथी समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल में 6 जनवरी के विद्रोह दंगे का हिस्सा बन गया, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेट जो बिडेन की राष्ट्रपति जीत के अमेरिकी कांग्रेस द्वारा आधिकारिक प्रमाणीकरण को उलटने की कोशिश की थी।

StoptheTires2020 के संस्थापक जेरेमी रेवॉल्ड ने कहा, “मैंने एक फेसबुक पेज बनाने का फैसला किया, जहां मैं और मेरे दोस्त ट्रंप के राष्ट्रपति नहीं रहने पर लागू की जाने वाली नीतियों के बारे में जानकारी लेने के लिए इकट्ठा हो सकें।” ट्रक वाला नवंबर 2020 में प्रकाशन।

स्पीडवे साइट पर, ड्राइवरों ने कहा कि उनकी कुंठाओं में कार्यस्थल वैक्सीन जनादेश और अन्य महामारी के उपाय शामिल हैं। भीड़ बिडेन विरोधी नारे लगाए और ट्रम्प के लिए समर्थन प्रदर्शित किया।

सभा ट्रम्प रैली की तरह दिखाई दी, जिसमें अर्ध-व्यक्त ट्रकों के बिस्तरों से जुड़ी क्रेनों के बीच एक विशाल अमेरिकी ध्वज लटका हुआ था।

कई वाहनों में अमेरिका भर से लाइसेंस प्लेट लगे होते हैं; कई ड्राइवर अपने हॉर्न बजा रहे थे, एक रणनीति जिसने ओटावा के निवासियों को लगभग ध्यान भंग करने के लिए प्रेरित किया और ओंटारियो के एक श्रेष्ठ न्यायालय ने हॉर्न बजाने पर 10-दिन का प्रतिबंध जारी किया।

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि वह काफिले के आगमन की तैयारी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है और चेतावनी दी है कि ट्रक चालक आपातकालीन सेवाओं में बाधा डाल सकते हैं।

अपने हैगरस्टाउन बैठक बिंदु पर, अनुमानित 1,000 प्रदर्शनकारी रविवार को योजना का विवरण सुनने के लिए एकत्र हुए। एक प्रार्थना सेवा के साथ शुरू, जिसके दौरान एक पादरी ने उन्हें बताया कि वे “नायक” थे, ट्रक ड्राइवरों ने आयोजक ब्रायन ब्रेस से सुना, जिन्होंने उन्हें 45 से 55 मील प्रति घंटे के बीच ड्राइव करने और वाशिंगटन में और उसके आसपास सड़कों पर एक पंक्ति में रहने का निर्देश दिया। काफिले के आकार को सर्वोत्तम रूप से दिखाने के लिए।

उन्होंने राजधानी के लिए प्रस्थान करने से पहले सलामी के लिए अपनी सुबह की कॉफी उठाई, वाशिंगटन पोस्ट की सूचना दी।

ब्रेस ने कहा कि ड्राइवरों ने रविवार को दो बार कैपिटल के रिंग-रोड का चक्कर लगाने और सफल दिनों में उस पैटर्न को दोहराने की योजना बनाई। “हम डीसी को बंद नहीं करना चाहते,” ब्रेस ने अखबार को बताया।

“हम वैक्स-विरोधी नहीं हैं। नहीं थे। हमें तो बस आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। हम चुनना चाहते हैं। हम सिर्फ चुनाव चाहते हैं। तो कल मूल रूप से एक शो है कि हम कितने बड़े हैं और हम कितने गंभीर हैं। ” ब्रेस ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि विरोध काफिला कितने समय तक चलेगा।

लेकिन उन्होंने ड्राइवरों से कहा, जो ज्यादातर सफेद, मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हैं, उन्होंने अपने गंतव्य पर क्या करना है या वह गंतव्य क्या हो सकता है, इस बारे में निर्देश के बिना, उन्होंने यात्रा की दूरी का जश्न मनाने के लिए कहा।

बिना किसी गंतव्य या संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए, रविवार को ट्रक चालक अगली सूचना तक चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए।

सींगों की चमक के ऊपर, ब्रेस ने स्थिति को “बहुत तरल” बताया।