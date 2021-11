ओमिग्रोन: कोरोना वायरस के नए संस्करण को लेकर दुनिया हाई अलर्ट पर है

नया उत्परिवर्तन, जो अत्यधिक संक्रामक है, पहले दक्षिण अफ्रीका और बाद में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इज़राइल, इटली, चेक गणराज्य और हांगकांग में खोजा गया था।

इज़राइल ने शनिवार को घोषणा की कि वह ओमीग्रान के डर के जवाब में सभी विदेशियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहा है। प्रतिबंध, जो सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है, दो सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका के देशों को शामिल करने वाली रेड लिस्ट वाले देश से लौटने वाले इजरायलियों को एक निर्दिष्ट होटल में सात दिनों के लिए अलग-थलग करना होगा।

इसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मलावी से लौटने वाले एक व्यक्ति के एक पुष्ट मामले के अलावा, इज़राइल में सात संदिग्ध मामले हैं।

न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका से सिडनी जाने वाले यात्रियों में ऑस्ट्रेलिया में ओमेगा के दो मामले पाए गए हैं।

मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के 12 यात्रियों के साथ दो यात्रियों को अलग-थलग कर दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि दोनों मामले पूरी तरह से टीकाकरण और स्पर्शोन्मुख थे।

ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 14 दिनों में दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना और ज़िम्बाब्वे सहित नौ दक्षिण अफ्रीकी देशों में विदेशियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस बीच, दक्षिण कोरिया ने आठ दक्षिण अफ्रीकी देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसकी रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी ने शनिवार को घोषणा की।

एजेंसी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, लेसोथो, इस्वातिनी, मलावी और मोजाम्बिक से यात्रा करने वाले विदेशियों को दक्षिण कोरिया में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। उन देशों के नागरिकों को वीजा जारी करना अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है।

उन देशों से प्रवेश करने वाले कोरियाई नागरिकों को सरकार द्वारा निर्दिष्ट सुविधाओं में 10 दिनों के लिए अलग-थलग कर देना चाहिए।

यूरोप में क्या हो रहा है?

यूरोप भी यात्रा प्रतिबंध लगा रहा है और अपनी कोरोना वायरस तैनाती क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जोर दे रहा है क्योंकि पूरे महाद्वीप के कई देशों ने संदिग्ध ओमाइक्रोन मामलों की सूचना दी है।

टायरॉल राज्य सरकार ने शनिवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका के एक यात्री द्वारा हाल ही में कोविट -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद, पश्चिमी ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में संस्करण का एक संदिग्ध मामला खोजा गया था।

अधिकारियों ने कहा कि मामले के नमूने वियना की राजधानी भेजे गए हैं और आने वाले दिनों में परिणाम आने की उम्मीद है।

इस बीच, चेक गणराज्य के लिबरेक में क्षेत्रीय अस्पताल के वैज्ञानिकों ने नामीबिया के एक यात्री में ओमिग्रोन संस्करण का मामला पाया, सीएनएन ने शनिवार को सूचना दी। सीएनएन से संबद्ध सीएनएन प्राइमा के अनुसार, पीड़ित के साथ यात्रा करने वाले अन्य आठ लोगों का कोविट -19 और वेरिएंट के लिए परीक्षण किया जा रहा है।

शनिवार दोपहर यूके में दो, जर्मनी में दो और इटली में एक मामले की पुष्टि हुई। नीदरलैंड और चेक गणराज्य में दर्जनों और संदिग्ध हैं। अमेरिका के शीर्ष महामारी विज्ञानी डॉ. एंथनी फौसी ने कहा कि नया संस्करण पहले से ही उनके देश में हो सकता है लेकिन अभी तक इसका निदान नहीं किया गया है।

यूके के स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने कहा कि यूके में पाए गए दो मामले दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से संबंधित थे। उन्होंने कहा, “ये व्यक्ति अपने घरों में आत्म-पृथक हैं और परीक्षण और संचार ट्रैकिंग जारी है,” उन्होंने कहा।

म्यूनिख में पहचाने गए जर्मन मामले, 24 नवंबर को केप टाउन से आए दो यात्रियों के थे, बवेरियन स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा।

“25 नवंबर से, सकारात्मक पीसीआर परीक्षण के बाद व्यक्तियों को आंतरिक रूप से अलग कर दिया गया है।

इतालवी मामला दक्षिण-पश्चिमी कैंपानिया में है, मोज़ाम्बिक के एक यात्री ने इतालवी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा। यह यात्री के आगमन की तारीख या देश का खुलासा नहीं करता है।

इससे पहले शनिवार को, जर्मन अधिकारियों ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले एक अन्य यात्री से फ्रैंकफर्ट में एक ओमिग्रोन संस्करण के “संदिग्ध” मामले की पहचान की। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कहा कि यह मरीज के वायरस के पूर्ण अनुक्रमण की पुष्टि कर सकता है।

डच स्वास्थ्य अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका से कोविट -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले 61 लोग नए संस्करण से प्रभावित थे या नहीं।

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी ज्ञात ओमिग्रोन मामलों की पहचान नहीं की है, और कंपनी को उम्मीद है कि अगर विसंगतियां उत्पन्न होती हैं तो देश की विविधता निगरानी प्रणाली द्वारा मामलों की शीघ्रता से पहचान की जाएगी।

सीडीसी के निदेशक फौसी ने शनिवार को एनबीसी से कहा, “अगर ऐसा हुआ तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा [in the US], हमने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है, लेकिन यदि आपके पास एक वायरस है जो इस स्तर के संक्रमण को दर्शाता है और आपके पास यात्रा से संबंधित मामले हैं, तो उन्होंने पहले ही कहीं और उल्लेख किया है कि जब आपके पास इस तरह का वायरस होता है, तो यह लगभग अपरिवर्तित रहता है। यह सभी तरह से जाने वाला है।”

एम्स्टर्डम शिफोल हवाई अड्डे के प्रभारी नगरपालिका स्वास्थ्य सेवा जीजीडी केनेमरलैंड ने कहा कि सकारात्मक परीक्षण परिणामों के साथ जल्द ही इसका निरीक्षण किया जाएगा। डच अधिकारियों ने कहा कि सकारात्मक परीक्षार्थियों को पास के एक होटल में अलग-थलग कर दिया गया।

लेकिन डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को ओमाइक्रोन को “चिंता का एक प्रकार” नामित किया, लेकिन यह निर्धारित करने के लिए आगे के शोध की आवश्यकता पर बल दिया कि क्या संस्करण अत्यधिक संक्रामक है, क्या यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है और क्या टीकों से बचा जा सकता है।

कोविट -19 के लिए डब्ल्यूएचओ की टेक्नोलॉजी लीड मारिया वैन केरको ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “इस संस्करण में बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन हैं और इनमें से कुछ उत्परिवर्तन में चिंताजनक गुण हैं।”

“अभी बहुत सारे अध्ययन चल रहे हैं … अभी बहुत कम जानकारी है, लेकिन वे अध्ययन चल रहे हैं, इसलिए शोधकर्ताओं को उन्हें लागू करने में समय लगता है, और डब्ल्यूएचओ जल्द ही जनता और हमारे भागीदारों और हमारे सदस्य को सूचित करेगा। देशों। हमारे पास और जानकारी है।”

यूनाइटेड किंगडम के वारविक मेडिकल स्कूल में एक वायरोलॉजिस्ट और आणविक ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर लॉरेंस यंग ने कहा कि ओमिग्रोन संस्करण “बेहद चिंताजनक” था।

यंग ने एक बयान में कहा, “यह वायरस का अब तक का सबसे संशोधित संस्करण है। इस संस्करण में कुछ भिन्नताएं हैं जो हमने पहले अन्य प्रकारों में देखी हैं, लेकिन सभी समान वायरस नहीं हैं। इसमें अभिनव उत्परिवर्तन भी हैं।” . .

वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में सरकार -19 विस्फोट की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए दक्षिण अफ्रीकी स्वास्थ्य अधिकारियों की प्रशंसा की है, जिसके कारण एक नए संस्करण की खोज हुई।

जैसे ही प्रांत में मामले अन्य जगहों की तुलना में अधिक दर से बढ़ने लगे, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सकारात्मक परीक्षण करने वालों से नमूनों को छांटने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे बी.1.1.1.529 संस्करण को और अधिक तेज़ी से पहचाना जा सके।

मयूर ने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्रालय और उसके वैज्ञानिकों को “विज्ञान में, और दुनिया को अलार्म बजाने में उनकी प्रतिक्रिया के लिए सराहना की जानी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि विकास दिखाता है कि बेहतर पदानुक्रमित कौशल होना और दूसरों के साथ विशेषज्ञता साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। इस संदेश को डब्ल्यूएचओ ने और मजबूत किया, जिसने शुक्रवार को देशों से अपनी निगरानी में सुधार करने और कोरोना वायरस वेरिएंट को बेहतर ढंग से समझने के प्रयासों को तैनात करने का आह्वान किया।