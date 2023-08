एनसीएए जांच के बीच एरिजोना राज्य फुटबॉल ने 2023 तक स्व-बाउल प्रतिबंध लगाया

एरिज़ोना राज्य ने एनसीएए और पीएसी -12 को सूचित किया है कि वह 2023 सीज़न के लिए बाउल प्रतिबंध स्वयं लगाएगा क्योंकि उसने कथित तौर पर पूर्व सन डेविल्स कोच हरम एडवर्ड्स के तहत एनसीएए नियमों का उल्लंघन किया था, सूत्रों ने सीबीएस स्पोर्ट्स टेनिस से पुष्टि की। बिंदु. एएसयू खिलाड़ियों को रविवार को अभ्यास से पहले एक टीम बैठक में निर्णय की जानकारी दी गई। एएसयू के तहत एनसीएए की जांच कोच केनी डिलिंघम के तहत कार्यक्रम के पहले सीज़न में प्रवेश करने पर कथित उल्लंघन के लिए।

एडवर्ड्स के तहत, ASU ने कथित तौर पर COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप लंबे समय तक मृत अवधि के दौरान टेम्पे, एरिज़ोना में भर्ती आयोजित की। उस मृत अवधि के दौरान कम से कम 30 खिलाड़ियों के एएसयू के परिसर में आने की सूचना मिली थी। एडवर्ड्स के अधीन कई सहायकों ने उस समय एडवर्ड्स से पहले जांच छोड़कर शो छोड़ दिया था।

एरिज़ोना राज्य एथलेटिक निदेशक रे एंडरसन एक बयान में कहा स्कूल इस मामले पर “चल रही जांच और मामले की गोपनीयता बनाए रखने के हमारे सदस्यता दायित्व के आलोक में” आगे कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

डिलिंघम ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्हें एंडरसन बाउल प्रतिबंध के बारे में सुबह ही सूचित कर दिया गया था और उन्होंने उस दिन बाद में टीम को बताया। डिलिंघम ने फैसले को “निराशाजनक” बताया और कहा कि अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों के बीच इसका असर दिखाई दे रहा था।

“एक भयानक खबर थी [of the bowl ban] मंगलवार को [timeline] विशेष टीमों से मिलने से पहले सुबह अभ्यास करें” डिलिंघम ने कहा. “यह सोचने के लिए कि 18 से 22 साल के बच्चे मंगलवार को बाहर जाएंगे और अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेंगे। [after that] पूरी तरह से भ्रमपूर्ण. लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने संघर्ष किया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।”

एरिज़ोना राज्य के अध्यक्ष माइकल क्रो ने पहले जांच की धीमी गति पर निराशा व्यक्त की थी। द एथलेटिक को बताता है जून 2021 में “एनसीएए निर्धारित समय पर आगे बढ़ेगा।”

एएसयू ने 2018 में एडवर्ड्स को 1-2 की शुरुआत के बाद 2022 सीज़न में तीन खेलों में विभाजित करने से पहले काम पर रखा था। सन डेविल्स अंततः 3-9 के रिकॉर्ड तक पहुंच गया और पिछले साल एडवर्ड्स के जाने के बाद एक बाउल गेम से चूक गया।

एडवर्ड्स, जो अपने समयबद्ध प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं एनएफएल एएसयू में आने से पहले, वह सन डेविल्स का नेतृत्व करते हुए 26-20 से आगे थे। उनकी देखरेख में कार्यक्रम तीन बार बाउल गेम तक पहुंचा (2018, 2019, 2021)।

2024 सीज़न में बिग 12 में वर्तमान कॉन्फ्रेंस साथी एरिज़ोना, यूटा और कोलोराडो में शामिल होने से पहले 2023 सीज़न पीएसी -12 में एएसयू का आखिरी सीज़न होगा। सन डेविल्स अगले सीज़न पीएसी-12 के आठ कार्यक्रमों में से एक है, जो यूएससी, यूसीएलए, ओरेगन और वाशिंगटन को एक ही टाइमलाइन पर बिग टेन में शामिल करता है।

ईएसपीएन ने सबसे पहले एएसयू के स्वयं लगाए गए बाउल प्रतिबंध की सूचना दी।

बाउल प्रतिबंध सन डेविल्स के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी

इस उम्मीद के साथ भी कि 2023 सीज़न में एएसयू पुनर्निर्माण मोड में होगा, शासन परिवर्तन के बीच टेम्पे में इस ऑफसीज़न में आशावाद है। डिलिंघम, एक एएसयू स्नातक, कई प्रमुख कार्यक्रमों में एक आक्रामक समन्वयक के रूप में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कार्यक्रम में आया था, और नए खिलाड़ी जेडन राशदा का नाम तय करने का निर्णय लिया था। जैसे ही तिमाही शुरू होती है इससे उत्साह और बढ़ गया।

अफ़सोस, सन डेविल्स अब डिलिंघम के पहले अभियान की शुरुआत खिड़की से पहले ही एक बाउल गेम के लक्ष्य के साथ करेंगे, जो उन परिस्थितियों में किसी भी कार्यक्रम के लिए एक कठिन गोली है। एएसयू ने 51 नये लोगों को शामिल किया स्थानांतरण और आने वाले नए लोगों के बीच यह चक्र, और डिलिंघम के साथ, वे अब अपने आगमन से पहले हुए कथित अपराधों के प्रभाव को महसूस करेंगे।

2023 में सन डेविल्स को अभी भी कई गुणवत्ता विरोधियों का सामना करना पड़ेगा – यूएससी, ओरेगन, वाशिंगटन और यूटा सभी सीज़न के बाद से शीर्ष 25 में हैं – और डिलिंघम अपनी टीम का अधिकतम लाभ उठाना चाहता है। बाउल बैन के बाद वो संभावनाएं.

डिलिंघम ने कहा, “हमें हर दिन बेहतर होना होगा।” “मैंने अभी समूह से कहा है कि किसी को भी आपकी स्थिति की परवाह नहीं है। वास्तव में, जीवन में अधिकांश लोग अन्य लोगों को असफल होते देखना चाहते हैं ताकि उन्हें कड़ी मेहनत न करनी पड़े – वास्तव में जीतने के लिए पर्याप्त मेहनत करें। [that team]. तो हर कोई इसे देखता है और कहता है, ‘ओह बढ़िया, एरिज़ोना राज्य अब और प्रेरित नहीं होगा।’ यह एक सफलता थी [for us]।”

एएसयू ने अपना 2023 अभियान गुरुवार, 31 अगस्त को दक्षिणी यूटा के खिलाफ घरेलू मैदान पर शुरू किया।