इज़राइल-हमास युद्धविराम की समय सीमा नजदीक आने पर और अधिक बंधक मुक्त किये गये: लाइव अपडेट

7:17 अपराह्न ईटी, 29 नवंबर, 2023

युद्धविराम ख़त्म होने के बाद इज़रायली नेता युद्ध संबंधी बयानबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं



तमार माइकलिस और सीएनएन सुगम पोखरेल से



इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हलेवी की बात दोहराते हुए कहा, “हवा, जमीन और समुद्र में आईडीएफ सैनिक तुरंत ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। [should the decision be made]।”