अलास्का के मुख्य पशुचिकित्सक ने निचले 48 में रहस्यमयी बीमारी से कुत्तों को मारने के बारे में नोटिस जारी किया

कुत्ते और उनके मालिक वेस्ट एंकोरेज में कॉनर के बोग डॉग पार्क का उपयोग करते हैं। एक रहस्यमय श्वसन बीमारी ने निचले 48 में कुत्तों को पीड़ित कर दिया है, और हालांकि अलास्का में इसका अभी तक निदान नहीं किया गया है, कुत्ते के मालिकों को सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। (बिल रोथ/एटीएन आर्काइव)

अलास्का के राज्य पशुचिकित्सक क्लीनिकों और पालतू जानवरों के मालिकों से एक रहस्यमय श्वसन बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने के लिए कह रहे हैं। अमेरिका के एक दर्जन राज्यों में बीमार कुत्ते लेकिन यह अलास्का में कभी नहीं पाया गया।

“हम इस बिंदु पर आशावादी रूप से सतर्क हैं,” डॉ. बॉब केरलॉक ने कहा, जिन्होंने अलास्का पालतू जानवरों के मालिकों को अपने कुत्तों की सुरक्षा के लिए अब सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस बीमारी की खोज अमेरिका में हुई थी इस गर्मी की शुरुआत मेंयह खांसी, छींक आना, आंखों से पानी आना, सुस्ती और बुखार जैसे कई लक्षण पैदा करता है।

बीमारी के कारण ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है। इसे कई कुत्तों की मौत से जोड़ा गया है।

केरलॉक ने बुधवार को कहा, “उन्होंने बहुत सारी स्क्रीनिंग और परीक्षण किए हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता है कि बीमारी का कारण क्या है, या क्या यह एक नया वायरस है या वायरस का एक अलग प्रकार है जो समस्या पैदा कर रहा है।”

उन्होंने कुत्ते के मालिकों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने पालतू जानवरों को अपरिचित कुत्तों के बड़े समूहों के आसपास घूमने न दें।

उन्होंने कहा, मालिकों को पालतू जानवरों की देखभाल की सुविधाओं और ग्रूमिंग सैलून को पहले ही फोन करके उनके रोग निवारण प्रोटोकॉल के बारे में पूछना चाहिए, जिसमें खांसी या बीमार कुत्तों को स्वीकार नहीं करना शामिल है।

केरलाच ने इस सप्ताह कहा कि हालांकि दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-मध्य अलास्का में कुछ पशु चिकित्सालयों में इस साल आम श्वसन संबंधी बीमारियों में हाल ही में वृद्धि देखी गई है, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक नई बीमारी से जुड़ा नहीं है।

लेकिन गेरलॉक ने कहा कि कई राज्य जहां इस बीमारी का निदान किया गया है वे अलास्का के पास हैं, जिनमें वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफ़ोर्निया शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह भौगोलिक निकटता आने वाले दिनों और हफ्तों में अलास्का के पालतू जानवरों को अधिक जोखिम में डाल देगी।

“हम नहीं जानते कि किसी जानवर के बाद यह कितना संक्रामक है। यदि वे इससे आगे निकल जाते हैं, तो वे कब तक वायरस फैला सकते हैं, यदि ऐसा है, तो,” उन्होंने कहा।

[A mysterious illness is sickening dogs in several states. Some are dying.]

24 नवंबर का पत्र निगरानी और पता लगाने में सहायता का अनुरोध करते हुए, गेरलाच पर हस्ताक्षर किए गए और अलास्का पशु चिकित्सा मेडिकल एसोसिएशन के सभी सक्रिय सदस्यों को वितरित किया गया।

पत्र में कहा गया है, “यदि आप अपने क्लिनिक में कुत्तों में श्वसन रोग के सामान्य से अधिक मामले देखते हैं या मामलों की गंभीरता बढ़ जाती है, तो कृपया हमारे कार्यालय से संपर्क करें।”

इसमें पशुचिकित्सकों के लिए अज्ञात बीमारी से मिलते-जुलते कई लक्षणों की सूची दी गई है, जिन पर ध्यान देना चाहिए:

• छह से आठ सप्ताह या उससे अधिक समय तक चलने वाला क्रोनिक हल्के से मध्यम ट्रेकोब्रोनकाइटिस जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति न्यूनतम प्रतिक्रिया करता है।

• क्रोनिक निमोनिया जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव न्यूनतम या बिल्कुल नहीं होता।

• तीव्र निमोनिया तेजी से बढ़ सकता है और 24 से 36 घंटों के भीतर गंभीर परिणाम दे सकता है, जिसमें खराब स्वास्थ्य और कभी-कभी मृत्यु भी शामिल है।

गेरलाच ने कहा, “यदि कुत्तों में कोई लक्षण हैं, तो पालतू जानवरों के मालिकों को अपने नियमित पशुचिकित्सक के पास जाने और यह देखने के लिए कुछ प्रारंभिक परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि क्या इस नए प्रकोप के लिए कोई चिंता है।”

अलास्का में अन्य राज्यों की तुलना में राज्य-दर-राज्य पालतू जानवरों की आवाजाही कम है, “इसलिए हमारा जोखिम थोड़ा कम है। लेकिन हम हमेशा सक्रिय, निवारक और सक्रिय रहने का प्रयास करते हैं,” उन्होंने कहा।