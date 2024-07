यूएसए बास्केटबॉल कैंप में, किशोर प्रतिभावान कूपर फ्लैग ने सबका दिल जीत लिया

फ्लैग ने कहा, “मैंने बस प्रतिस्पर्धा की और जितना हो सके उतना कठिन प्रयास किया।” “100 प्रतिशत दे रहा हूं। मुझे अपने कौशल और क्षमताओं पर भरोसा है। मुझे भरोसा है कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। कोर्ट साझा करना एक अवास्तविक एहसास है।” [with the national team]. मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे यहां आने का अवसर मिला। मुझे कोई चिंता नहीं है. मैं अपने ऊपर कोई दबाव नहीं डालता. मैं यहां एक कारण से हूं. मुझे पता है। “

“[There was some awe] सबसे पहले, हम उन सभी खिलाड़ियों को देखकर जिम में गए, लेकिन हमने खेलना शुरू नहीं किया,” उन्होंने कहा, ”अगर गेंद ऊपर जाती है, तो मैं एक प्रतियोगी हूं। उनके साथ कोर्ट पर होना थोड़ा समायोजन जैसा है, लेकिन साथ ही मैं बास्केटबॉल खेलने और जीतने की कोशिश कर रहा हूं। [The national team players] सभी का अच्छे से स्वागत हुआ. वे मुझसे कहते हैं कि काम करते रहो और जमीन से जुड़े रहो।