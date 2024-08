मौरिसियो पोचेतीनो यूएसएमएनटी बॉस बनेंगे – एक महत्वपूर्ण समय में एकदम उपयुक्त?

सहित कई रिपोर्टों के अनुसार एथलेटिक्स, मौरिसियो पोचेतीनो नए यूएसएमएनटी मुख्य कोच बनने के लिए सहमत हो गए हैं, और सभी संकेत इसे यूएस सॉकर फेडरेशन के लिए बेहद सफल नियुक्ति की ओर इशारा करते हैं।

सीधे शब्दों में कहें तो 52 वर्षीय पोचेतीनो यूएसएमएनटी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण समय पर सही नियुक्ति हैं।

अर्जेंटीना के कोच एक बड़ा नाम होने का एकदम सही संयोजन हैं, लेकिन एक कोच के रूप में उनके पास इस युवा, प्रतिभाशाली यूएसएमएनटी टीम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सही दर्शन और गुण हैं।

लेकिन इस बिंदु पर वह आदर्श कर्मचारी क्यों है?

युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए प्रसिद्ध

पूर्व एस्पेनयोल, साउथेम्प्टन, टोटेनहम, पीएसजी और चेल्सी प्रबंधक को युवा प्रतिभाओं को पोषित करने की प्रतिष्ठा है और पिछले कुछ वर्षों में यूएसएमएनटी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो यह उसे काम पर रखने का मुख्य कारण था, और यू.एस. सॉकर के तकनीकी निदेशक मैट क्रॉकर इसे प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, उन्होंने 2013 में साउथेम्प्टन में पोचेतीनो के साथ काम किया था।

एडम ललाना, ल्यूक शॉ, हैरी केन, डेले एली और कोल पामर ऐसे युवाओं के कुछ उदाहरण हैं जो पिछले 11 वर्षों में पोचेतीनो की मांग भरी लेकिन पोषित कोचिंग और मानव-प्रबंधन शैली से प्रेरित हुए हैं।

यदि आप दोनों नौकरियों को देखें, यदि उन्होंने वास्तव में साउथेम्प्टन और टोटेनहम में अपना नाम कमाया है, तो पोचेतीनो युवा प्रतिभाओं को विकसित करने, उनके लिए पिता तुल्य होने, न केवल व्यक्तियों को बेहतर बनाने, बल्कि वंचितों की एक टीम बनाने पर जोर देता है। लगातार उच्च उपलब्धियां हासिल करने वाले।

यह यूएसएमएनटी के लिए भी अगला कदम है, और यह मौजूदा टीम पोचेतीनो की योजनाओं के समान महसूस करती है क्योंकि वे साउथेम्प्टन को शीर्ष छह में जगह बनाने या टोटेनहम को शीर्ष चार में जगह बनाने के लिए प्रेरित करते हुए दिखते हैं। यूएसएमएनटी के पास शीर्ष 10 में जगह बनाने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की क्षमता है, लेकिन अंतिम कदम उठाने के लिए उन्हें पहले की तुलना में अधिक गहराई तक जाने की आवश्यकता होगी। पोचेतीनो उन्हें उस यात्रा पर ले जा सकता है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वह ऐसा कर सकते हैं.’

यूएसएमएनटी में क्रिश्चियन पुलिसिक, फाउलर बालोगुन, वेस्टन मैककेनी, टायलर एडम्स, सर्जिनो टेस्ट, यूनुस मूसा और जियो रैना सभी 25 साल या उससे कम उम्र के हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय टीम के साथ एक नए अध्याय और चुनौती की जरूरत है।

पोचेतीनो उन्हें प्रेस-प्रैस करने, जमीन पर दौड़ने और काम करने के लिए बहुत ही मांग वाला और कठोर वातावरण प्रदान करेगा। यह एक है एडम्स ने हाल ही में कहा इस युवा टीम को अगला कदम उठाना चाहिए और दुनिया की शीर्ष 10 टीमों में से एक बनना चाहिए, और खेलने की शैली देखने में रोमांचक होगी और पिछले यूएसएमएनडी की भौतिक, विनाशकारी प्रकृति के साथ बहुत अनुकूल होगी।

अभी कोई दबाव नहीं

घरेलू धरती पर 2026 विश्व कप से यूएसएमएनटी दो साल दूर है, पोचेतीनो को पता है कि उनके पास नौकरी की सुरक्षा है और यह केवल एक प्रतिभाशाली और लड़खड़ाती अमेरिकी टीम को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले दो साल में क्या होगा. उनकी बर्खास्तगी की कोई मांग नहीं की जाएगी.

पोचेतीनो के पास 2026 विश्व कप में प्रतिस्पर्धा के लिए टीम तैयार करने के लिए दो साल हैं, और वास्तव में उनका मूल्यांकन जुलाई 2026 में परिणामों के आधार पर किया जाएगा। यह उनके लिए बहुत उपयोगी होगा, लेकिन यह इस युवा यूएसएमएनडी टीम को मानसिक शांति भी देता है। .

बेशक, यूएसएमएनटी अगली गर्मियों में 2025 गोल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा और सकारात्मक गति के साथ 2026 विश्व कप में प्रवेश करना चाहेगा। लेकिन वास्तव में, पोचेतीनो के पास जून 2026 के लिए अपनी टीम तैयार करने के लिए दो साल का रनवे है।

इससे दोनों पक्षों को फायदा होता है

जब एक प्रबंधक को नियुक्त किया जाता है, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोच या क्लब या राष्ट्रीय टीम ने अनुबंध जीत लिया है। इस चाल में हर कोई जीतता है।

अपने सबसे कम प्रतिभाशाली प्रबंधक के लिए यूरोप में सर्वश्रेष्ठ क्लब की नौकरियों के साथ (रियल मैड्रिड उनका अगला तार्किक कदम प्रतीत होता है) पोचेतीनो को अपने कोचिंग तरीकों पर काम करने के लिए दो साल मिलते हैं, जो वह बनाना चाहते हैं उसमें बदलाव करते हैं और समय का अधिकतम उपयोग करते हैं। क्लब खेल में दिन का प्रशिक्षण वास्तव में उनके संदेश और उनके दर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है।

यह दिलचस्प है कि उन्होंने अपने गुरु मार्सेलो बायल्सा के नक्शेकदम पर चलते हुए, अपने कोचिंग करियर में अपेक्षाकृत जल्दी ही अपनी पहली राष्ट्रीय टीम की नौकरी ले ली, जो कई वर्षों तक क्लब के कोच रहे और चिली और अर्जेंटीना का प्रबंधन किया। क्लब प्रबंधन और अब वह उरुग्वे के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन में लौट आए हैं।

कई कोच अपने करियर के अंत में एक राष्ट्रीय टीम का प्रबंधन करते हैं, लेकिन पोचेतीनो ने अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपना अगला कदम उठाने के लिए बील्सा के नेतृत्व का अनुसरण किया है, और यदि वह ऐसा सफलतापूर्वक करते हैं तो 2026 विश्व कप के बाद उनके पास बहुत सारे अवसर होंगे। चाहे वह अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम हो या क्लब स्तर की।

इसमें कोई गलती न करें, पोचेतीनो का यूएसएमएनटी मुख्य कोच बनने के लिए सहमत होना अमेरिकी फुटबॉल के लिए एक बड़ा तख्तापलट है। और यह दोनों पक्षों के लिए काम करता है.